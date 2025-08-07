الرياض - كتبت رنا صلاح - في إعلان يفتح باب الأمل للكثير من السعوديين والسعوديات الحاصلين على مؤهلات جامعية عليا، كشفت جامعة طيبة رسميًا عن حاجتها إلى متعاونين ومتعاونات من حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، للتدريس بنظام الساعات في كلياتها المختلفة وفروعها المنتشرة بالمملكة، وذلك خلال الفصل الأول من العام الجامعي 1447هـ يدفتض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عاجل للسعوديين فقط .. جامعة طيبة تفتح أبوابها للكوادر المؤهلة للتدريس بالساعات!

لو أنت سعودي أو سعودية تحمل مؤهلًا أكاديميًا في أي تخصص جامعي، وباحث أو باحثة عن فرصة فعلية تفتح لك باب التدريس الجامعي، فهذا الإعلان من جامعة طيبة يستحق اهتمامك.

الجامعة لا تشترط أن تكون موظفًا على رأس عمل دائم، ولا تتطلب سنوات خبرة طويلة. هي تطلب شيء واحد فقط: كفاءة أكاديمية حقيقية وشغف بالتدريس، ورغبة في المساهمة العلمية في منظومة التعليم الجامعي.

وهنا تكمن قوة هذا القرار لأنه يعترف ضمنًا بأن في المملكة طاقات علمية لم تُستثمر بعد، سواء من الخريجين الجدد، أو من أصحاب المؤهلات العاطلين عن العمل، أو حتى ممن لديهم خبرات فعلية لكن لم يحصلوا على فرصة تدريس.

نظام التعاون بالساعات

التدريس بنظام التعاون ليس عقدًا دائمًا، وليس وظيفة حكومية رسمية، لكنه مدخل ذكي لمن يريد اكتساب خبرة ميدانية فعلية في القاعات الجامعية، وربما يكون طريقًا نحو التثبيت لاحقًا في حال التميز أو الحاجة وما يميز نظام "التعاون" في الجامعات السعودية أنه:

يوفر تجربة تدريس حقيقية بدون التزام طويل الأجل.

يمنح المتعاون راتبًا مقابل عدد الساعات التدريسية الفعلية فقط.

يفتح المجال لمَن هم على رأس عمل آخر، بشرط ألا يتعارض التوقيت.

يساعد الجامعة على تغطية النقص في الكوادر الأكاديمية حسب الحاجة.

ما التخصصات المطلوبة؟ وماذا عن الفروع؟

حتى الآن لم تعلن الجامعة بشكل مفصّل عن قائمة التخصصات الدقيقة المطلوبة، لكن البيان الرسمي أشار بوضوح إلى أن الفرص متاحة في عدد من كليات الجامعة وفروعها، ما يعني أن الفرص موزعة على:

الكليات النظرية: مثل الشريعة، القانون، التربية، الآداب، إدارة الأعمال.

الكليات العلمية: مثل علوم الحاسب، العلوم، الهندسة، الزراعة.

الكليات الصحية: مثل التمريض، العلوم الطبية التطبيقية، الصحة العامة.

فروع الجامعة في المحافظات المختلفة: ينبع، العلا، خيبر، وغيرها.

شروط التقديم

الشروط التي وضعتها الجامعة واضحة وعملية، وتشمل: