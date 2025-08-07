الرياض - كتبت رنا صلاح - في مشهد يتكرر كل شهر ولكنه لا يفقد أهميته أبدًا يترقب ملايين المواطنين في المملكة العربية السعودية حلول موعد إيداع الدعم المالي الشهري الذي يقدّمه برنامج حساب المواطن، ذلك البرنامج الذي بات ركيزة أساسية في موازنة الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض واليوم وبينما تفصلنا أربعة أيام فقط عن موعد الصرف الرسمي للدفعة الثالثة والتسعين (93)، تزداد الأسئلة، وتتعالى الأصوات التي تنتظر بفارغ الصبر تأكيد الإيداع وبدء التنفيذ فقجتد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

اعلان موعد دفع حساب المواطن هذا الشهر .. الموعد الرسمي لصرف دعم الدفعة 93

لن نعود كثيرًا إلى الخلف، لكن لفهم أهمية ما يحدث الآن، علينا أن نبدأ من الجذور برنامج حساب المواطن أُطلق رسميًا في ديسمبر من عام 2017، وكان الهدف منه مواجهة ما يعرف بـالأثر غير المباشر للإصلاحات الاقتصادية.

فمع تحرك المملكة نحو رؤية 2030، وبدء تقليص دعم الطاقة والوقود تدريجيًا، ظهرت الحاجة إلى مظلة تحمي المواطن من ارتفاع الأسعار الناتج عن تلك الإجراءات.

من هنا وُلد البرنامج بدعم مباشر يُصرف بشكل شهري للأسر السعودية المستحقة، وفق آلية تعتمد على دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، وغيرها من العوامل الدقيقة.

ماذا تعني الدفعة 93؟

الدفعة الـ93 ليست مجرد رقم تسلسلي في ملف الدعم إنها مرآة لاستمرارية الالتزام الحكومي بتوفير الحماية الاقتصادية للمواطن، خاصة في ظل الاضطرابات العالمية، والتقلبات التي يشهدها السوق العالمي، وارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات.

بعد أربعة أيام فقط وتحديدًا في العاشر من أغسطس 2025، سيتم إيداع هذه الدفعة في حسابات المستفيدين البنكية ومع اقتراب الموعد، بدأت منصة حساب المواطن عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بتذكير المواطنين بموعد الإيداع، والتأكيد على أن كل شيء يسير وفق الجدول المعتاد.

من المستفيد من حساب المواطن؟

ببساطة: كل أسرة سعودية تستوفي شروط الأهلية والاستحقاق لكن هذه الشروط لا تعتمد على اسمك أو مكان سكنك، بل على أرقام دقيقة:

مقدار الدخل الشهري للأسرة.

عدد أفرادها.

أعمار التابعين (فوق أو تحت سن 18).

الحالة الاجتماعية.

أصول وممتلكات يمكن أن تؤثر على الاستحقاق.

ماذا عن الدعم الإضافي؟ هل سيستمر؟

هذا السؤال تحديدًا يتردد كل شهر منذ أن صدر أمر ملكي بتمديد الدعم الإضافي المؤقت في يوليو 2022، والذي تم تجديده أكثر من مرة والدعم الإضافي يشمل مبالغ إضافية إلى جانب المبلغ الأساسي المخصص للمستفيدين.

وفي حين لم يصدر بيان رسمي حتى الآن بشأن استمرار هذا الدعم في الدفعة 93، فإن الأمل لا يزال معلقًا على قرار من القيادة في أي وقت، كما جرت العادة في دفعات سابقة، خصوصًا مع اقتراب مناسبات وطنية أو موسمية مثل اليوم الوطني أو بداية العام الدراسي.

ماذا يحدث إذا لم يُودع الدعم في الموعد؟

البرنامج معتاد على الإيداع في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وإذا صادف هذا التاريخ عطلة رسمية، يتم التقديم أو التأخير ليوم واحد وفي حال تأخر الإيداع لأي سبب تقني أو مصرفي، يتعين على المستفيد التواصل مباشرة مع البنك، أو مراجعة حسابه في البوابة الإلكترونية لحساب المواطن للتأكد من حالة الأهلية وصدور نتيجة الاستحقاق.