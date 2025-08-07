الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة محورية تعكس توجهًا استراتيجيًا جديدًا في تطوير التعليم داخل المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة التعليم رسميًا عن موافقة مجلس الوزراء على إقرار نظام الفصلين الدراسيين بدلاً من نظام الثلاثة فصول، ليُطبَّق في المدارس الحكومية والأهلية اعتبارًا من العام الدراسي 1447/1448هـ كصعنج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

التقويم الدراسي 1448.. العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين رسميًا في مدارس السعودية

منذ تطبيق نظام الثلاثة فصول الدراسية قبل أعوام، ظهرت أصوات متعددة في المجتمع التعليمي تشيد ببعض الجوانب مثل توزيع الإجازات، لكنها في الوقت نفسه أبدت تحفظات جوهرية على مسألة الضغط الزمني، وكثافة المقررات، وتشتت الطالب والمعلم بين تقويمات قصيرة متكررة.

العودة للفصلين لا تعني التراجع، بل هي محاولة واقعية لتحقيق التوازن بين الاستفادة من التجربة السابقة وتطوير ما يمكن تطويره بما يخدم مصلحة الطالب أولًا.

القرار لم يكن ارتجاليًّا، بل هو ثمرة تقييم شامل من الجهات المعنية، ويمثل نقطة تحول لإعادة ضبط إيقاع العام الدراسي، بما يخدم جودة التعلم دون التأثير على المدة الزمنية المعتمدة.

أبرز ملامح القرار

وزارة التعليم لم تكتفِ بالإعلان عن النظام الجديد، بل أوضحت بدقة تفاصيله، لتؤكد أن جودة التعليم ما زالت في صدارة الأولويات، وهذه أبرز ملامح القرار:

إقرار نظام الفصلين الدراسيين كبديل رسمي عن الثلاث فصول.

الاحتفاظ بعدد أيام الدراسة عند 180 يومًا سنويًّا، لضمان استمرارية التعلم.

مرونة في التقويم لصالح إدارات تعليم المناطق الخاصة بمواسم الحج والعمرة.

تركيز على جودة التعليم من خلال تطوير المعلمين والمناهج والبيئة المدرسية.

ماذا يعني "مرونة التقويم"؟

من أهم النقاط التي أشارت إليها وزارة التعليم، هي منح مرونة في تطبيق التقويم الدراسي لإدارات التعليم في المدن التي تتأثر بمواسم الحج والعمرة، مثل:

مكة المكرمة

المدينة المنورة

جدة

الطائف

التقويم الدراسي الجديد

فيما يلي تفاصيل التقويم الدراسي الجديد، والذي يُظهر كيف وضعت وزارة التعليم كل شيء تحت المجهر:

العام الدراسي 1449 / 1450هـ (2027 / 2028م)

بداية العام الدراسي: 27 ربيع الأول 1449 هـ – الموافق 29 أغسطس 2027

إجازة اليوم الوطني: 22 ربيع الآخر – الموافق 23 سبتمبر 2027

إجازة الخريف: 20 إلى 28 جمادى الآخرة – من 21 إلى 27 نوفمبر 2027

إجازة منتصف العام: 10 إلى 18 شعبان – من 7 إلى 15 يناير 2028

إجازة عيد الفطر: 22 رمضان إلى 11 شوال – من 18 فبراير إلى 4 مارس 2028

إجازة عيد الأضحى: 26 ذو القعدة إلى 18 ذو الحجة – من 21 أبريل إلى 13 مايو 2028

بداية إجازة نهاية العام: 6 صفر 1450 هـ – الموافق 29 يونيو 2028

العام الدراسي 1450 / 1451هـ (2028 / 2029م)