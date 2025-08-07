الرياض - كتبت رنا صلاح - تواصل المملكة العربية السعودية نهجها الثابت في الإفصاح الرسمي المنتظم عن أسعار الوقود، كجزء أساسي من التزاماتها تجاه المستهلك والمستثمر على حد سواء وهذا الالتزام لم يأتي من فراغ، بل هو جزء من رؤية اقتصادية واسعة، تسعى من خلالها المملكة إلى تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والواقع الاقتصادي العالمي، وضمان استدامة الموارد وتحفيز الكفاءة ضقكبب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

خلال ساعات فقط .. أسعار البنزين الجديدة تدخل حيز التنفيذ وهذه هي الأرقام الصادمة!

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن تعديل جديد طرأ على أسعار بعض أنواع الوقود في السوق المحلي لم يكن الإعلان مفاجئًا ولكنه حمل في طياته دلالات اقتصادية مهمة، أبرزها ما يتعلق بالكيروسين وغاز النفط المسال، حيث شملتهما الزيادة دون أن تطال أنواع الوقود الأخرى، وتفاصيل الزيادة جاءت كالتالي:

الكيروسين: ارتفع سعر اللتر من 1.33 ريال سعودي إلى 1.59 ريال، أي بنسبة زيادة بلغت 19.5%.

غاز النفط المسال: شهد ارتفاعًا بنسبة 4.8%، ليُصبح سعر اللتر 1.09 ريال سعودي بعد أن كان 1.04 ريال.

الأسعار المحدثة المعتمدة لشهر أغسطس 2025

استنادًا إلى مراجعة يوليو، دخلت الأسعار الجديدة حيّز التنفيذ في شهر أغسطس 2025 وفيما يلي جدول الأسعار الرسمي المحدث لكل نوع من أنواع الوقود المعتمد في المملكة:

نظرة على مسار الزيادات التدريجية منذ عام 2022

لفهم هذه التغييرات بشكل أعمق، من الضروري تتبع نمط الزيادات التدريجية في أسعار الوقود، خاصة الكيروسين وغاز النفط المسال، منذ عام 2022 فمن الواضح أن المملكة تتبع سياسة الرفع التدريجي بعيدًا عن القفزات المفاجئة، لتخفيف الأثر على المستهلكين، سواء على مستوى الأفراد أو القطاعات الصناعية والتجارية.

إليك ملخص الزيادات منذ 2022:

غاز النفط المسال: من 0.93 إلى 1.04 ريال

يوليو 2025

الكيروسين: من 1.33 إلى 1.59 ريال

غاز النفط المسال: من 0.90 إلى 0.93 ريال

يونيو 2024

الكيروسين: من 0.95 إلى 1.33 ريال

غاز النفط المسال: من 0.75 إلى 0.90 ريال

يونيو 2023

الكيروسين: من 0.81 إلى 0.95 ريال

يونيو 2022 الكيروسين: من 0.70 إلى 0.81 ريال

