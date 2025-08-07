نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمديد إجازة الصيف أسبوعًا في مدارس مكة والمدينة وجدة والطائف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف التقويم الدراسي لمكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف تأخير بداية الدراسة في العام الجديد 1447 / 1448هـ أسبوعًا، لتكون 8 ربيع الأول 1447 الموافق 31 أغسطس 2025، بدلًا من 1 ربيع الأول الموافق 24 أغسطس في بقية المناطق.

وأما في الأعوام الثلاثة التالية فسيكون هناك اختلاف في بداية العام الدراسي بحيث تمتد الإجازة الصيفية أسبوعًا، إذ ستكون بداية العام 2026 / 2027 م الموافق 1448 / 1449هـ يوم 30 أغسطس 2026 الموافق 17 ربيع الأول 1448هـ بدلًا من 22 أغسطس، فيما ستكون نهاية العام الدراسي يوم 1 يوليو 2027 الموافق 26 المحرم 1449هـ.

وتنطلق الدراسة للعام الدراسي 2027 / 2028م الموافق 1449 / 1450هـ في 27 ربيع الأول الموافق 29 أغسطس بدلًا من 22 أغسطس على أن تنتهي في 6 صفر الموافق 29 يونيو.

فيما تبدأ الدراسة للعام الدراسي 2028 / 2029م الموافق 1451 / 1452هـ بتاريخ 6 ربيع الآخر الموافق 27 أغسطس 2028 بدلًا من 22 أغسطس، على أن تنتهي في 23 صفر الموافق 5 يوليو 2029.

ويُضاف إلى ذلك أن إجازة عيد الأضحى في هذه المدن تبدأ مبكرًا مقارنة ببقية المناطق، إذ تبدأ في 28 ذي القعدة 1447هـ الموافق 15 مايو 2026م، بينما تبدأ في باقي المناطق في 5 ذي الحجة 1447هـ الموافق 22 مايو 2026م، مع الاتفاق في موعد نهاية الإجازة بتاريخ 15 ذي الحجة الموافق 1 يونيو 2026م.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت اعتماد التقويم الدراسي للأعوام الأربعة المقبلة (1447 / 1448 / 1449 / 1450هـ) (2025 / 2026 / 2027 / 2028م)، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين في مدارس التعليم العام، مع الحفاظ على الإطار الزمني الموحد للأعوام الأربعة المقبلة، لضمان استقرار العملية التعليمية وجودتها.