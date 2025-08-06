نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة العناية بالحرمين تقدم خدماتها للقاصدين على مدار الساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم مركز العناية بالضيوف التابع للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خدماته على مدار الساعة لقاصدي المسجد الحرام.

وأوضحت الهيئة أن الخدمات المقدمة تتمثل في استقبال النساء والأطفال التائهين، وخدمة حفظ الأمتعة، وخدمة المفقودات، وخدمات ذوي الإعاقة والأولوية، ودعم وإرشاد الزائرات، مبينة أن هذه الخدمات تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم.

ويُعد المركز ثمرة تعاون مع عدد من شركاء النجاح من مقدمي الخدمات في المسجد الحرام، في خطوة نوعية تسعى الهيئة من خلالها إلى تقديم تجربة متكاملة لضيوف الرحمن، تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.