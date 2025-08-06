نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يتفقد مشاريع حضرموت ويضع حجر الأساس لمشروع تعليمي بالمكلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حجر الأساس لمشروع إنشاء وتجهيز مدرسة نموذجية في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت؛ تعزيزًا لفرص التعليم والتعلّم في المحافظة، وذلك بحضور الأمين العام للمجلس المحلي صالح العمقي، ووكيل الشؤون الفنية بالمحافظة المهندس أمين بارزيق، والمدير العام لمكتب التربية والتعليم بمحافظة حضرموت أمين باعباد، ومدير مكتب البرنامج في محافظتي حضرموت والمهرة المهندس عبدالله باسليمان.

وستضم المدرسة النموذجية (24) فصلًا مدرسيًّا ومرافق نموذجية حديثة ومكاتب للكادر التعليمي والإداري، لتنضم بذلك إلى أكثر من (30) مدرسة نموذجية أنشأها البرنامج في مختلف المحافظات اليمنية، تحتوي على مرافق تعليمية متطورة بفصول دراسية ومعامل حديثة مثل معامل الكيمياء، والحاسب الآلي؛ بهدف توفير بيئة تعليمية ملائمة تحفّز على المعرفة وتصقل المهارات وتفعّل الابتكار والإبداع.

كما زار وفد من مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة حضرموت عددًا من مشاريع البرنامج للوقوف عليها، ومتابعة التقدم في سير الأعمال، حيث شملت الجولة مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر، الذي أكمل البرنامج مرحلته الأولى بطول (50) كم في وقت سابق، ويجري العمل فيه على المرحلة الثانية بطول (40) كم، إلى جانب زيارة مشروع إعادة تأهيل منفذ الوديعة، تشمل أعماله إنشاء مبانٍ جديدة وإعادة تأهيل المباني القائمة، وتطوير البنية التحتية بتنفيذ الطرق والساحات والموقع العام وأنظمة المراقبة، وتعزيز مصادر المياه والطاقة في المنفذ، تحسينًا للخدمات المقدمة للمسافرين، ومشروع إنشاء وتجهيز مدرسة الصبان النموذجية بمديرية سيئون.

يشار إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدّم (265) مشروعًا ومبادرة تنموية منها ما نُفذ ومنها ما هو قيد التنفيذ وذلك في (8) قطاعات أساسية وحيوية هي: التعليم، والصحة، والنقل، والطاقة، والمياه، والزراعة والثروة السمكية، والبرامج التنموية، ودعم وتنمية قدرات الحكومة، وذلك في مختلف المحافظات اليمنية.