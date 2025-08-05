نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هيئة العناية بالحرمين" تدعو قاصدي المسجد الحرام إلى اتباع إرشادات السلامة عند هطول الأمطار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قاصدي المسجد الحرام إلى اتباع إرشادات السلامة عند هطول الأمطار حرصًا على سلامتهم.



وأوضحت الهيئة أن إرشادات السلامة تتضمن البقاء في الأماكن الآمنة، واستخدام المظلة اليدوية، ومتابعة تنبيهات الأرصاد، واتباع توجيهات المسؤولين، وإغلاق الجوال عند وجود صواعق، إلى جانب الاتصال بـ "1966" للبلاغات أو عند وجود ملاحظات.