نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم جمعية "لا باس" الصحية بالقنفذة شهادة الموافقة الأولية للعمل الخارجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جمعية "لا باس" الصحية بمحافظة القنفذة اليوم، شهادة الموافقة الأولية للعمل خارج المملكة العربية السعودية، وذلك بمقر المركز في الرياض.

وسلّم الشهادة مساعد المشرف العام على المركز للشؤون المالية والإدارية الدكتور صلاح بن فهد المزروع، لرئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد بن خماش المغربي.

ويأتي منح هذه الشهادة إنفاذًا للتوجيهات الكريمة، بزيادة مساهمة القطاع غير الربحي بشكل فعّال في مختلف المجالات، ومنها تفعيل دوره بالمشاركة في العمل الإنساني والإغاثي الخارجي، وتعزيز التعاون المشترك والإستراتيجي بين القطاعات الوطنية للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.