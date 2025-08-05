نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا للتمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا في باكستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني للتمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا في إقليم خيبر باختونخوا بجمهورية باكستان الإسلامية، يستفيد منها 17500 فرد بواقع 2500 أسرة بشكل مباشر و88000 فرد بشكل غير مباشر.

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز.

وسيجري بموجب الاتفاقية تحسين سبل العيش وتعزيز الأمن الغذائي للأسر الأشد احتياجًا في إقليم خيبر باختونخوا من خلال توزيع المواشي والدواجن على المستفيدين وتدريبهم على تربيتها ورعايتها.

ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع والبرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الدول المتضررة والمحتاجة حول العالم.