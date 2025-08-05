الرياض - كتبت رنا صلاح - شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا في عدد من البنوك المصرية خلال تعاملات يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 مقارنة بأسعار يوم الخميس السابق وهذا الانخفاض الذي تراوح ما بين قرش إلى قرشين، وإن بدا طفيفًا في أرقامه، إلا أن دلالاته في السوق المصرفي والاقتصاد الكلي تحمل أبعادًا أوسع مما قد يبدو على السطح قجرجه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الريال السعودي يتراجع بشكل مفاجئ أمام الجنيه المصري.. انخفاض ملحوظ في 5 بنوك كبرى اليوم!

وفقًا لما أعلنته البنوك عبر مواقعها الرسمية، فقد كانت الأسعار كالتالي:

البنك الأهلي المصري: 12.91 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع (تراجع قرش).

بنك مصر: 12.91 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع (تراجع قرش).

بنك القاهرة: 12.91 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع (تراجع قرشين).

بنك الإسكندرية: 12.95 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع (تراجع قرش).

البنك التجاري الدولي (CIB): 12.93 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع (تراجع قرشين).

من الملاحظ أن سعر البيع ظل ثابتًا عند 12.98 جنيه في معظم البنوك، بينما تراجع سعر الشراء بشكل طفيف وهذا الفارق بين سعري البيع والشراء يُعبّر عن سياسة البنوك في الحفاظ على هامش ربحها في ظل تقلبات السوق.

لماذا هذا التراجع؟

الانخفاض الأخير في سعر الريال السعودي لا يمكن فصله عن التطورات الاقتصادية التي تمر بها مصر في الوقت الحالي فالسوق يشهد حالة من الترقب والحذر، خاصةً في ظل التغيرات المستمرة في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، الذي يُعد المحرك الأساسي لباقي أسعار العملات الأجنبية.

تراجع الدولار مؤخرًا في أكثر من بنك، بما في ذلك البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة، مرتين في نفس اليوم، مما أثر مباشرة على أسعار العملات المرتبطة به، مثل الريال السعودي وهذه العلاقة تأتي من كون الدولار هو المرجع العالمي في تسعير العملات، والعملة التي تُستخدم في التبادلات العالمية في التجارة والاستيراد.

تأثيرات محتملة على الأفراد

قد يظن البعض أن تراجع الريال السعودي بمقدار قرش أو قرشين أمر لا يذكر، ولكن في الحقيقة له تأثيرات مباشرة على شرائح واسعة من المواطنين فهناك ملايين من المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية يُرسلون تحويلاتهم بالريال إلى ذويهم في مصر، وبالتالي فإن أي انخفاض في قيمة العملة السعودية يُقلل من القدرة الشرائية للجنيه المحوّل، خاصةً في ظل التضخم المحلي وارتفاع الأسعار.

كما أن المواطنين المقبلين على الحج أو العمرة يحتاجون إلى شراء الريال لتغطية نفقاتهم داخل المملكة، مما يجعل التغيرات في السعر تؤثر مباشرة على ميزانياتهم.