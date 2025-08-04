نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملك سلمان للإغاثة يسلّم جمعية عيوني الصحية شهادة الموافقة الأولية للعمل الخارجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، بمقره في مدينة الرياض، جمعية عيوني الصحية شهادة الموافقة الأولية للعمل خارج المملكة.

وسلّم الشهادة مساعد المشرف العام على المركز للشؤون المالية والإدارية الدكتور صلاح بن فهد المزروع، للمدير التنفيذي للجمعية صالح بن عوض العنزي.

ويأتي منح هذه الشهادة إنفاذًا للتوجيهات الكريمة، بزيادة مساهمة القطاع غير الربحي بشكل فعّال في مختلف المجالات، ومنها تفعيل دوره بالمشاركة في العمل الإنساني والإغاثي الخارجي، وتعزيز التعاون المشترك والإستراتيجي بين القطاعات الوطنية للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030