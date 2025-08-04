الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، يظل برنامج "حساب المواطن" واحدًا من أهم أدوات الدعم الحكومي المباشر للمواطنين ويهتم ملايين الأفراد والعائلات شهريًا بمتابعة تفاصيل هذا البرنامج، خصوصًا ما يتعلق بأهلية الدعم وإضافة التابعين وفي هذا الإطار أصدر البرنامج مؤخرًا توضيحًا مهمًا بشأن آلية دراسة أهلية إضافة تابع، مما أثار تساؤلات كثيرة لدى المستفيدين، خاصة من يعولون على هذه الإعانة الشهرية لتلبية احتياجاتهم الأساسية ذنزوق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

حساب المواطن يحدث النظام .. تفاصيل مهمة بشأن دراسة أهلية التابعين الجدد - احذروا الوقوع في هذه الأخطاء

أوضح برنامج حساب المواطن أنه عند إضافة تابع جديد إلى حساب المستفيد الرئيسي، فإن توقيت دراسة أهليته مرتبط بتاريخ الإضافة على النحو التالي:

إذا تمت إضافة التابع قبل تاريخ 10 من الشهر الميلادي، فإن البرنامج يقوم بدراسة أهليته خلال الدورة المقبلة مباشرة (أي دفعة الشهر التالي).

أما إذا تمت الإضافة بعد يوم 10 من الشهر الميلادي، فستتم دراسة الأهلية في الدورة التي تلي الدورة المقبلة (أي بعد شهرين تقريبًا من تاريخ الإضافة).

لماذا يوم 10 بالتحديد هو الحد الفاصل؟

اختيار يوم 10 من كل شهر الميلادي كنقطة فاصلة بين دورتين استحقاق لم يأتِ من فراغ، بل هو جزء من الجدولة الزمنية الدقيقة التي يعتمدها البرنامج في إدارة شؤون الأهلية والصرف ذلك أن عمليات التحقق من البيانات ودراسة الأهلية تستغرق وقتًا تقنيًا وإجرائيًا، ما يستدعي إغلاق باب التعديلات في وقت محدد كل شهر لضمان تجهيز قائمة المستحقين قبل موعد صرف الدعم، والذي يتم عادة في اليوم العاشر من الشهر التالي.

مثال عملي لتوضيح الفكرة

لنفترض أنكِ مستفيدة من حساب المواطن، وقمتِ بإضافة مولود أو زوج أو أحد أفراد العائلة إلى التابعين في يوم 5 أغسطس، فسيتم دراسة أهليته ضمن دورة سبتمبر، أي سيُحتسب من الدفعة التي تُصرف في 10 سبتمبر.

أما إذا أضفته في يوم 15 أغسطس، فستتم دراسة أهليته في دورة أكتوبر، ويستفيد من الدعم اعتبارًا من الدفعة التي تُصرف في 10 أكتوبر.

ما هي أهمية معرفة توقيت دراسة الأهلية؟

معرفة هذه القاعدة الزمنية تمنح المستفيد قدرة على التخطيط بشكل أفضل، خاصة عندما يتعلق الأمر بظروف مفاجئة مثل: