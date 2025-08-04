الرياض - كتبت رنا صلاح - وسط تقلبات جوية متسارعة حذرت المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية المواطنين والمقيمين من موجة أمطار متوسطة إلى غزيرة متوقعة على أغلب مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم وحتى يوم الثلاثاء القادم ويأتي هذا التحذير في ضوء التقارير الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، والتي تشير إلى احتمالية تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في عدد من المناطق الحيوية فثصته بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تحذيرات عاجلة من الدفاع المدني.. حالة جوية عنيفة وأمطار مستمرة تضرب المملكة!

عندما يصدر الدفاع المدني تنبيهًا عامًا، فالأمر لا يستهان به المسألة لا تتعلق فقط بـمطر عابر، بل بنظام مناخي قد يحمل مخاطر فعلية على الأرواح والممتلكات ووفقًا للبيان الرسمي، فإن الأمطار ستتفاوت شدتها ما بين المتوسطة والغزيرة، مصحوبة أحيانًا بنشاط في الرياح السطحية، وقد تتسبب في جريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

المناطق المتأثرة

التحذير شمل مناطق شاسعة من المملكة، منها:

الرياض: أمطار متوسطة مع رياح نشطة، خاصة على المحافظات الشمالية والشرقية.

القصيم: موجة من الأمطار الغزيرة متوقعة، قد يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

مكة المكرمة: تشمل العاصمة المقدسة والطائف والمناطق الجبلية.

المدينة المنورة: خصوصًا في المناطق الساحلية والصحراوية.

عسير والباحة وجازان: أمطار رعدية غزيرة، مع تحذيرات من الانزلاقات في الطرق الجبلية.

المنطقة الشرقية: من المتوقع أن تشهد هطولات متفاوتة تؤثر على حركة السير وسلامة التنقل.

لماذا هذا التحذير مهم؟

التحذيرات الصادرة عن الجهات الرسمية ليست مجرد بيانات روتينية، بل هي نداءات لحماية النفس والممتلكات السيول لا تفرق بين مركبة صغيرة أو شاحنة، والمياه إذا ارتفعت فجأة قد تحاصر أحياء كاملة وتقطع الطرق الحيوية.

نصائح عملية من الدفاع المدني

الدفاع المدني لم يكتفِ بالتحذير فقط، بل أرفق بيانه بعدد من التوصيات الهامة، منها: