أخضر السلة يواجه الصين غدًا في كأس آسيا (2025) بجدة

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة السلة، غدًا، نظيره الصيني، في افتتاح مشوراه ببطولة كأس آسيا لكرة السلة (2025)، بنسختها الحادية والثلاثين، التي تستضيفها جدة خلال الفترة من (5 ـ 17) أغسطس الجاري.

ويقام حفل افتتاح البطولة بين شوطي لقاء السعودية والصين، الذي سينطلق عند الـ(6) مساءً، ويتضمن عروض إضاءة وتقنيات بصرية، وأوبريتًا يعكس طابع المناسبة، إضافة إلى عروض حركية، وفقرات ترفيهية تفاعلية للجمهور خلال فترة الاستراحة بين الشوطين.

وتنطلق مباريات اليوم الأول من البطولة، غدًا الثلاثاء عند الـ(11) صباحًا بمواجهة العراق ونيوزيلندا، فيما تُلعب المباراة الثانية عند الـ(2) مساءً وتجمع المنتخبين الأردني والهندي، فيما تختتم مباريات اليوم الأول عند الـ(9) مساءً بلقاء الفلبين، والصين تايبيه، ويسبقها عن الـ(6) مساءً مواجهة المنتخبين السعودي والصيني.

وتُعدّ بطولة كأس آسيا لكرة السلة من أبرز البطولات القارية، التي ينظّمها الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA Asia) كل أربع سنوات، ويشارك فيها إلى جانب المنتخب السعودي "المستضيف"، منتخبات أستراليا (حاملة اللقب مرتين متتاليتين)، واليابان، والأردن، ولبنان، ونيوزيلندا، والفلبين، والهند، والصين تايبيه، والعراق، وغوام، وقطر، وإيران، وكوريا الجنوبية، والصين، وسوريا، التي تأهلت عبر التصفيات التمهيدية.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي، أن استضافة المملكة البطولة الآسيوية لكرة السلة، تأتي ضمن الخطة الإستراتيجية للاتحاد، التي تركز على عدة مجالات تشمل الترويج والسياحة، وتحقيق مؤشرات الأداء الرئيسة لدى الاتحاد، بالإضافة إلى تعزيز مكانة كرة السلة السعودية على المستويين القاري والدولي.

وثمّن الدكتور طاشكندي، الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة السعودية من القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن الاتحاد يتطلع من خلال هذه البطولة إلى تحقيق نتائج تعكس هذا الدعم الكبير للقطاع الرياضي