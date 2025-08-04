الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل التقلبات المناخية المتسارعة التي أصبحت مشهداً متكرراً خلال السنوات الأخيرة في المملكة العربية السعودية، أصدر الدفاع المدني السعودي تنبيهًا واضحًا وصريحًا لكل المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر، نتيجة توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة على أغلب مناطق المملكة، حتى يوم الثلاثاء المقبل ززصاح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أمطار لا تتوقف .. الدفاع المدني يحذر من حالة جوية خطيرة تضرب المملكة

بحسب البيانات الرسمية فإن التقلبات الجوية المنتظرة تشمل هطولات رعدية، رياح نشطة مثيرة للغبار، وانخفاض في درجات الحرارة، وقد تستمر هذه التقلبات من السبت حتى الثلاثاء القادم، مع تركز الأمطار في المناطق التالية:

الرياض

مكة المكرمة

المدينة المنورة

عسير

نجران

جازان

الباحة

القصيم

الشرقية

حائل

تبوك

الجوف

الحدود الشمالية

لماذا يحذر الدفاع المدني بهذه الجدية؟

التحذيرات المتكررة للدفاع المدني ليست مجرد بيانات روتينية، بل هي رسائل ميدانية حقيقية، نابعة من تجربة طويلة في التعامل مع الحالات الجوية الطارئة. الأرقام والإحصائيات التي سُجلت خلال المواسم الماضية توضح حجم الخسائر التي تقع بسبب تجاهل التحذيرات، سواء كانت:

وفيات نتيجة الغرق في السيول

إصابات بسبب الانزلاق أو الحوادث المرورية

تلف الممتلكات والسيارات

انقطاع الخدمات بسبب تراكم المياه أو سقوط الأشجار وأعمدة الكهرباء

ما المطلوب من المواطنين والمقيمين فعله فورًا؟

التحذير واضح: "خذوا الحيطة والحذر" لكن هذه العبارة تحتاج أن تُترجم إلى أفعال على الأرض. وهذه أبرز التوصيات التي يجب على الجميع اتباعها:

لا تُخاطر بالقيادة أثناء الأمطار الشديدة أو السيول

أغلب حوادث الغرق لا تحدث بسبب الفيضانات الكبيرة، بل بسبب الاندفاع غير المحسوب في الأودية أو الأنفاق الممتلئة لا أحد يُجبرك على المغامرة، والانتظار ساعة أفضل من الغرق في دقيقة.

ابتعد عن أعمدة الكهرباء المكشوفة والمناطق المنخفضة

ارتفاع منسوب المياه قد يسبب تماسًا كهربائيًا خطيرًا، لذلك لا تقترب من الأعمدة أو الأسلاك، وخصوصًا في المناطق المكشوفة كذلك تجنب الوقوف أو الاصطفاف في الأودية أو قرب الجسور.

تابع الأخبار من المصادر الرسمية فقط

في مثل هذه الأوقات تنتشر الشائعات والفيديوهات المفبركة لا تعتمد إلا على حسابات الدفاع المدني والمركز الوطني للأرصاد، فهما المصدر الموثوق الوحيد لتحديثات الحالة الجوية.

أعد ترتيب جدولك إذا أمكن

إذا كنت تخطط لسفر أو لديك مواعيد مهمة في إحدى المناطق المتأثرة، فمن الأفضل أن تؤجلها أو تُعيد ترتيبها السلامة أولًا، والأمطار لا تنتظر جدول أحد.

تأكد من صيانة منزلك وسيارتك

راجع أسطح منزلك، النوافذ، المصارف، ومضخات تصريف المياه كذلك افحص فرامل السيارة والإطارات، لأنها خط الدفاع الأول في الطرق الزلقة.