الرياض - كتبت رنا صلاح - في تطور مناخي مفاجئ لكنه ليس بغريب في ظل التغيرات الجوية التي تشهدها المملكة، أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر مساء اليوم بشأن حالة مناخية متطرفة تؤثر على أجزاء واسعة من منطقة مكة المكرمة والتحذير جاء بعد رصد نشاط مكثف للسحب الركامية الرعدية وهطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة، ما يُنذر بحدوث سيول جارفة في بعض المناطق، إلى جانب تدني الرؤية الأفقية، ونشاط في الرياح المثيرة للأتربة دظثفل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تحذير عاجل من الأرصاد .. مكة على موعد مع أمطار غير مسبوقة!

حين يُصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر، فهذا يعني أن الوضع تخطى حدود الحالة الجوية المعتادة، ودخل مرحلة الخطورة القصوى فالمقصود من الإنذار الأحمر هو التأكيد على وجود تهديد مباشر للحياة أو الممتلكات، وهو أعلى درجات التنبيه في منظومة الإنذارات الجوية المعتمدة في المملكة.

التحذير هذه المرة يخص مناطق محددة داخل مكة المكرمة، خصوصًا تلك التي تقع على سفوح الجبال أو على مقربة من مجاري الأودية، حيث يزيد خطر الانجراف والسيول الفجائية التي لا تُمهل أحدًا

بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، فإن الحالة الجوية تتسم بالآتي:

أمطار رعدية غزيرة إلى شديدة الغزارة

رياح نشطة تصل إلى حد العاصفة في بعض المناطق

تدني كبير في مدى الرؤية الأفقية

احتمالية عالية لتشكل السيول المفاجئة

ارتفاع منسوب المياه في الشوارع والميادين

دعوة رسمية للحيطة والحذر

مع صدور هذا الإنذار، لم تقف الجهات المختصة مكتوفة الأيدي فقد دعت المديرية العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة، إلى:

الابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية

عدم محاولة عبور التجمعات المائية مهما كانت بسيطة

الامتناع عن النزول إلى المناطق المكشوفة أو تسلّق الجبال

عدم استخدام المركبات في المناطق المتضررة إلا للضرورة القصوى

متابعة الحالة الجوية من المصادر الرسمية فقط

لماذا تكثر هذه الظواهر الجوية في مثل هذا الوقت؟

السؤال الذي يتكرر كل عام تقريبًا هو: لماذا تشهد المملكة، وتحديدًا منطقة مكة، حالات جوية شديدة في هذا التوقيت؟ والإجابة تكمن في عوامل مناخية معروفة: