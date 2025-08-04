نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرع وزارة الرياضة بالجوف يكرم 70 لاعبًا ولاعبة حققوا ميداليات في مشاركات محلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفى فرع وزارة الرياضة بمنطقة الجوف، مساء الأحد في بيت الثقافة بسكاكا، بحضور المستشار الخاص لسمو أمير منطقة الجوف المشرف العام على مكتب تحقيق الرؤية في إمارة المنطقة الدكتور أحمد بن محمد السناني، بمنجزات اللاعبين من الجنسين في الألعاب البطولية والحاصلين على ميداليات من مشاركات محلية لأندية منطقة الجوف منها نادي القلعة الرياضي ونادي العروبة الرياضي.

وفي مطلع الاحتفال شارك مجموعة من الرياضيين بتقديم عرضٍ رياضي يبرز مهاراتهم في رياضة الملاكمة، ثم قدم فرع وزارة الرياضة بالجوف كلمة شكرٍ وتقدير للاعبين والأندية الرياضية بمنطقة الجوف التي أسهمت في إكساب اللاعبين فرصة المنافسة في البطولات الرياضية، مما انعكس على تحقيق العديد من المنجزات الرياضية.

عقب ذلك كُرم الحاصلون على ميداليات في بطولة المملكة لرياضة الجوجيتسو، والحاصلون على ميداليات في بطولة المملكة للمصارعة الحرة والرومانية للفئة العمرية دون عشر سنوات، والحاصلون على ميداليات في بطولة المملكة للمصارعة الحرة والرومانية للفئة العمرية دون اثنتي عشرة سنة، والحاصلون على ميداليات في بطولة المملكة للمصارعة الحرة والرومانية للفئة العمرية دون خمسة عشر عامًا، والحاصلون على ميداليات في بطولة المملكة للمصارعة الحرة والرومانية للفئة العمرية دون سبع عشرة سنة، والحاصلات على ميداليات في بطولة المملكة للمصارعة النسائية للفئة العمرية دون عشر سنوات، والحاصلات على ميداليات في بطولة المملكة للمصارعة النسائية للفئة العمرية دون اثنتي عشرة سنة، والحاصلات على ميداليات في بطولة المملكة للمصارعة النسائية للفئة العمرية دون خمس عشرة سنة، والحاصلات على ميداليات في بطولة المملكة للمصارعة النسائية للفئة العمرية دون سبع عشرة سنة، وتكريم المدربين والمدربات ونادي القلعة ونادي العروبة بمنطقة الجوف.

وشارك في تكريم اللاعبين مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة الجوف مريح بن مصلح المريح ومساعده ملهم الخالدي، فيما تُوجت الطواقم الإدارية والرياضية في نادي خطوة الرياضي لإسهامهم في اكتشاف المواهب الرياضية وصقلها للمنافسة في البطولات المحلية، كما كُرم مدير بيت الثقافة بسكاكا مقبل الهذيل لاستضافة احتفال التتويج للاعبين واللاعبات