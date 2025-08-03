نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرض حرس الحدود التوعوي للسلامة البحرية ينطلق بالمنطقة الشرقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلق اليوم معرض المديرية العامة لحرس الحدود التوعوي بالسلامة البحرية، لتعزيز الوعي بالممارسات الصحيحة للسلامة البحرية، ومنع الاقتراب من الأماكن غير المخصصة للسباحة لتفادي حالات الغرق، وذلك حتى يوم الخميس (7 أغسطس 2025) بمجمع الظهران مول في المنطقة الشرقية.

وتستعرض المديرية للزوار تعليمات وأنظمة حرس الحدود لمرتادي الشواطئ، والعقوبات الخاصة بالسباحة في المواقع الخطرة والمحظورة، وإرشادات السلامة الواجب اتباعها عند ارتياد البحر، وجهودها في البحث والإنقاذ، وأهمية متابعة حالة الطقس وتوخي الحذر في أثناء التقلبات المناخية والتأكد من سلامة الواسطة البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة في الحالات الطارئة