الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل تسارع الحياة اليومية وازدياد أعداد المركبات على الطرقات، لم تعد السلامة المرورية أمرًا اختياريًا أو ترفًا يمكن التغاضي عنه، بل أصبحت ضرورة حتمية تمسّ حياة الجميع دون استثناء ولهذا السبب جاءت دعوة الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية واضحة وصريحة لجميع قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، والاستعداد الكامل لأي طارئ قد يطرأ في الطريق فطظبم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

سلامتك تهمنا.. نداء المرور السعودي لحياة أكثر أمانًا على الطرقات

الواقع اليومي على الطرقات اختلف كثيرًا عمّا كان عليه قبل سنوات لم تعد الشوارع مجرد مساحات لعبور المركبات، بل أصبحت بيئات ديناميكية مليئة بالمفاجآت: مشاة يقطعون الطريق فجأة، دراجات كهربائية تسير في المسارات غير المخصصة لها، صيانة طرق، تقلبات جوية حادة، وربما حتى حيوانات سائبة تظهر من العدم وكلها عوامل تجعل من التركيز أثناء القيادة أمرًا غير قابل للتهاون.

ما معنى أن تبقى يقظًا؟

أن تبقى يقظًا لا يعني فقط أن تُبقي عينيك على الطريق، بل أن تُشغّل وعيك الكامل بكل ما يدور حولك أن تتوقع ما قد لا يكون ظاهرًا أن تفكر دائمًا في ماذا لو؟.

ماذا لو تغير الطقس فجأة؟ هل أنت مستعد لهطول مفاجئ للأمطار؟ هل تعرف كيف تتصرف إذا انعدمت الرؤية بسبب الغبار أو الضباب؟ هل فحصت مسّاحات الزجاج؟ هل الإطارات مناسبة لحالة الطريق؟

ماذا لو اندفع طفل فجأة لعبور الطريق؟ هل سرعتك تسمح بالتوقف في الوقت المناسب؟ هل أصابعك قريبة من المكابح؟ هل تتوقع عبور المشاة حتى في الأماكن غير المخصصة؟

ماذا لو كانت هناك صيانة غير معلنة؟ هل لديك رد فعل سريع؟ هل تترك مسافة أمان كافية بينك وبين المركبة التي أمامك؟

الحملات التوعوية ليست رفاهية إعلامية

في كل مرة تُطلق فيها الإدارة العامة للمرور حملة توعوية، نجد البعض يتعامل معها على أنها مجرد مادة إعلامية، لا أكثر لكن الواقع أن هذه الحملات هي درع وقائي للمجتمع بأكمله إن هدف هذه الحملات ليس فقط توجيه الأنظار نحو الإرشادات، بل إعادة تشكيل السلوك المروري، لأن كثيرًا من الحوادث القاتلة التي وقعت كان من الممكن تفاديها بتصرف بسيط أو قرار حكيم.

وبحسب تقارير صادرة من الجهات المختصة فإن نسبة كبيرة من الحوادث في المملكة مرتبطة بالعوامل التالية: