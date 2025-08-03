نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملك سلمان للإغاثة يدشّن البرنامج التدريبي لرفع قدرات المزارعين في محافظة المهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، البرنامج التدريبي لرفع قدرات المزارعين في مديريات المسيلة وقشن وحصوين والغيضة بمحافظة المهرة، يستفيد منه 90 فردًا، ضمن مشروع الزراعة المستدامة والتمكين الزراعي والسمكي لتعزيز الصمود في اليمن.

ويتضمن البرنامج عدة دورات متخصصة تشتمل على تصميم البرامج الزراعية المستدامة، والإدارة الزراعية والتسويق، والإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات، وتحضير الأسمدة، والاستخدام الأمثل للمبيدات، إضافة إلى تأهيل مرشدين بيطريين للعمل في المناطق الريفية.

ويأتي ذلك في إطار مساعي مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتعزيز صمود المجتمعات الزراعية في اليمن، وزيادة الإنتاج الغذائي المحلي من خلال البرامج التدريبية، وتوزيع المدخلات الزراعية، وتأهيل الأصول الإنتاجية، وإدارة المياه