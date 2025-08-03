نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع (504) سلال غذائية في مدينة صيدا بجمهورية لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (504) سلال غذائية للنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا بالمجتمع المستضيف في مدينة صيدا بجمهورية لبنان، استفاد منها (2.520) فردًا، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية لدعم الأسر الأكثر حاجة في لبنان.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة حول العالم للتخفيف من معاناتهم