نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التونسي أحمد الجوادي يتوّج بذهبية في سباق 1500 متر من بطولة العالم للسباحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توّج النجم التونسي أحمد الجوادي بالميدالية الذهبية في سباق (1500) متر من بطولة العالم للسباحة المقامة حاليًا في سنغافورة.

وحقق الجوادي المركز الأول بزمن قدره (00:01:34:41) بفارق ثانية و(28) جزءًا من الثانية عن المركز الثاني الذي حققه المتسابق الفرنسي زفين شفارتس ليحصل على الميدالية الفضية، فيما جاء المركز الثالث للمتسابق الأمريكي بوبي فينك ليحصل على الميدالية البرونزية بفارق ثانيتين و(19) جزءًا من الثانية