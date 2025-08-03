نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الندوة العالمية" في تايلند توزّع الأغذية على الأيتام والفقراء وتخفف من معاناتهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نفذ مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في تايلند، برنامجًا إنسانيًا لزيارة بيوت الأيتام والأسر الفقيرة؛ بهدف توزيع المواد الغذائية الأساسية، وتقديم الدعم لهذه الفئات التي تفتقر للعائل والمعين، في إطار تعزيز قيم التكافل والتراحم المجتمعي.

وأوضح مدير المكتب عبدالرشيد والي، أن الزيارات شملت عددًا من المناطق المختلفة، مشيرًا إلى استمرار جهود الندوة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما الأيتام، من خلال كفالتهم، وتحفيزهم على التفوق الدراسي، ودعم أسرهم لضمان حياة كريمة ومستقبل أفضل.

وعبّر الأهالي عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة الإنسانية، مثمّنين دور الندوة العالمية، وجهود المملكة العربية السعودية في دعم العمل الإنساني والوقوف بجانب المحتاجين في كل بقاع العالم