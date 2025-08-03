نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأولمبية السعودية تُجهز (268) لاعبًا ولاعبة في معسكر صيفي بكازاخستان في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - انطلق معسكر "فريق السعودية" الصيفي، في مدينتي ألماتي وآستانا بجمهورية كازاخستان، بمشاركة (268) لاعبًا ولاعبة من مختلف الألعاب الرياضية، وذلك ضمن برنامج إعداد متكامل يستهدف تطوير المواهب الرياضية السعودية، وتمكينها من الوصول إلى أعلى مستويات التنافس على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويأتي المعسكر في إطار التحضير للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب المقررة في مملكة البحرين خلال شهر أكتوبر المقبل، ويشمل رياضيين من (7) ألعاب هي: رفع الأثقال، والجودو، والكاراتيه، والتايكوندو، والملاكمة، والمصارعة، وألعاب القوى؛ إذ يهدف إلى تقديم بيئة تدريب احترافية تجمع بين التطوير الفني، والدعم البدني والنفسي، بما يسهم في بناء أجيال رياضية متميزة، وتعزيز روح الحركة الأولمبية بين الشباب والفتيات.

ويشتمل برنامج المعسكر على مجموعة من المحاور الرئيسة، من بينها: التدريب الفني والتكتيكي، والإعداد البدني والتغذية، والرعاية الصحية والدعم النفسي، إلى جانب الأنشطة الثقافية والترفيهية، وعمليات التقييم والمتابعة المستمرة، كذلك يشهد تنفيذ برامج مصاحبة تشمل لقاءات مباشرة مع أبطال أولمبيين عالميين، وورش عمل تخصصية، وجلسات نقاش تفاعلية تتيح للمشاركين تبادل الخبرات وتعزيز روح العمل الجماعي.

ويُعدّ المعسكر الذي تقيمه اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ضمن رؤيتها، خطوة نوعية لتوفير بيئة محفزة تسهم في صقل مهارات الرياضيين، وتغرس فيهم القيم الأولمبية، مثل الالتزام والانضباط، والتميز، والعمل الجماعي، والاحترافية، ويُنتظر أن يسهم في تطوير المهارات الفردية والتكتيكية للمشاركين، وتعزيز جاهزيتهم الفنية والبدنية، وبناء نواة من المنتخبات الوطنية القادرة على تمثيل المملكة بكفاءة في الاستحقاقات المقبلة، إلى جانب تحفيز الجيل الجديد من الرياضيين السعوديين على الإبداع والمثابرة لتحقيق طموحاتهم الرياضية