الرياض - كتبت رنا صلاح - في الفترة الأخيرة تصاعدت تساؤلات المواطنين في المملكة العربية السعودية بشأن وجود زيادة مرتقبة في دعم حساب المواطن، خصوصًا مع اقتراب موعد صرف دفعة أغسطس 2025 وهذه التساؤلات لم تأتِ من فراغ، بل بسبب ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات، ما دفع الكثيرين للتساؤل: هل ستستجيب الحكومة برفع قيمة الدعم؟ وهل هناك نية فعلية لتعديل المبالغ بما يتناسب مع الظروف المعيشية الحالية؟ ذضزرا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

زيادة تاريخية في الطريق؟.. مفاجأة بشأن دعم حساب المواطن في دفعة أغسطس!

حساب المواطن ليس مجرد برنامج دعم مالي هو أداة اجتماعية واقتصادية وضعتها الحكومة السعودية بهدف تحقيق التوازن في أثر الإصلاحات الاقتصادية، وضمان عدم تأثر الأسر متوسطة ومحدودة الدخل برفع أسعار الطاقة والوقود والسلع الأساسية .

البرنامج يستهدف:

تخفيف العبء المعيشي على المواطنين.

ضمان وصول الدعم للفئات المستحقة فقط.

تشجيع الأسر على تحديث بياناتها وربط الدعم الفعلي بوضعها الاقتصادي الحقيقي.

هل توجد زيادة في حساب المواطن لشهر أغسطس 2025؟

لا توجد زيادة حاليًا وفقًا للتصريحات الرسمية الأخيرة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أوضحت أن: الدعم مستمر بصورته المعتادة، ولا توجد أي زيادة مقررة على مبالغ حساب المواطن في دفعة أغسطس، وأي تحديثات في البرنامج يتم الإعلان عنها فقط عبر القنوات الرسمية.

الوزارة أكدت أيضًا أن كافة الأخبار المنتشرة على مواقع التواصل حول زيادة مرتقبة، أو مكرمة استثنائية، ليست صحيحة، وأن أي تغيير في آلية الدعم يتم بعد صدور قرار ملكي واضح يتم تعميمه رسميًا.

لماذا يطالب المواطنون بزيادة المبلغ؟

الحديث عن زيادة دعم حساب المواطن ليس أمرًا جديدًا، ويتجدد كلما واجه الناس صعوبات معيشية إضافية، مثل:

ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية.

زيادة تكاليف النقل والخدمات.

ارتفاع أسعار الإيجارات والسكن في بعض المدن.

موعد صرف دفعة أغسطس 2025

حتى اللحظة لم تعلن وزارة الموارد البشرية عن أي تغيير في موعد صرف حساب المواطن لشهر أغسطس ووفقًا للجدولة الشهرية المعتمدة منذ انطلاق البرنامج، يتم الإيداع يوم 10 من كل شهر ميلادي، وفي حال صادف هذا اليوم عطلة رسمية، يتم تقديم أو تأخير الموعد ليوم قبله أو بعده.

وبما أن يوم 10 أغسطس 2025 يوافق يوم الأحد فالموعد سيبقى كما هو غالبًا، ما لم يُصدر إعلان رسمي بخلاف ذلك.

المستفيدون سيتمكنون من استلام الدعم صباح الأحد 10 أغسطس، عبر حساباتهم البنكية المرتبطة بالبرنامج.