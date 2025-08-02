الرياض - كتبت رنا صلاح - الأنظمة المرورية في المملكة العربية السعودية لا تأتي من فراغ، بل وُضعت لتُنظم حركة السير وتحافظ على الأرواح والممتلكات وتُعزز الانضباط في الطرق العامة إحدى أبرز المخالفات التي يستهين بها كثير من السائقين هي "وقوف المركبة في غير الأماكن المخصصة لها"، وهي مخالفة قد تبدو بسيطة في ظاهرها لكنها تُسبب أضرارًا مباشرة وغير مباشرة على المدى القصير والطويل والغرامة عليها ليست رمزية، إذ تصل إلى 150 ريالًا سعوديًا، لكن الأهم من المبلغ هو المعنى من ورائها جذغنت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عقوبة فورية! غرامة 150 ريال لوقوف المركبة في هذه الأماكن في السعودية

بعبارة واضحة أي سائق يركن مركبته في مكان لم يُخصص أصلًا للتوقف أو الانتظار، يقع في دائرة المخالفة سواء كان ذلك المكان رصيفًا مخصصًا للمشاة، أو مدخل منزل أو محل تجاري، أو تقاطع طرق، أو حتى في منتصف الطريق دون مبرر المملكة خصصت أماكن معلمة بوضوح لوقوف السيارات، وكل مكان خارج هذا الإطار لا يُعتبر قانونيًا، وبالتالي يُعرض صاحبه للمساءلة والغرامة.

لماذا هذه المخالفة تُعتبر خطيرة رغم بساطتها؟

الوقوف الخاطئ ليس مجرد عرقلة لحركة السير، بل قد يؤدي إلى:

حوادث تصادم مفاجئة: كثير من الحوادث تحدث بسبب سيارة متوقفة بشكل مفاجئ في منتصف الطريق أو في منطقة غير مرئية.

إغلاق المنافذ الحيوية: مثل مداخل المستشفيات، المدارس، المساجد، أو المنازل، مما قد يؤخر حالات إسعافية أو يعطل أعمال الناس.

تعطيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة: فبعض السائقين يركنون في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة دون وجه حق.

فوضى مرورية عامة: الوقوف في أي مكان يفتح باب الفوضى أمام الجميع.

كم تبلغ الغرامة رسميًا؟ وهل هي ثابتة؟

بحسب جدول المخالفات المرورية المعتمد من الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية فإن الوقوف في غير الأماكن المخصصة يعد مخالفة من الفئة الثالثة وتتراوح قيمة الغرامة المالية بين 100 و150 ريالًا سعوديًا، وتحدد القيمة حسب الحالة ومكان الوقوف ومدى تأثيره على السلامة العامة بمعنى أدق، الوقوف الذي يُسبب خطورة أو يُعيق المرور بشدة غالبًا ما يُغرم بأعلى قيمة مباشرة.

حالات شائعة للوقوف المخالف

الوقوف أمام مداخل المنازل أو المحلات: حتى لو كانت لمدة قصيرة.

الوقوف المزدوج بجانب سيارة أخرى: هذا يُعيق خروج المركبات ويُعد تعديًا صارخًا.

الوقوف في أماكن مخصصة لسيارات الشرطة أو الإسعاف أو الدفاع المدني.

ركن السيارة على الأرصفة المخصصة للمشاة.

الوقوف في تقاطعات الطرق أو الدوارات.

إيقاف السيارة في ممرات الحافلات أو سيارات الأجرة.

هل يتم رصد هذه المخالفة آليًا؟

نعم، بعض المدن الكبرى في المملكة مثل الرياض، جدة، الدمام، والمدينة المنورة بدأت باستخدام أنظمة رصد آلي متطورة لرصد مخالفات الوقوف الخاطئ، عبر كاميرات ذكية ترصد المركبات المتوقفة في أماكن ممنوعة يتم تسجيل المخالفة مباشرة وإرسالها لصاحب المركبة عبر نظام "أبشر".

هل توجد استثناءات أو مبررات تقبل؟

في بعض الحالات النادرة مثل تعطل المركبة بشكل مفاجئ أو وجود حالة طارئة، قد تعفى من الغرامة إذا أثبت السائق أن الوقوف كان اضطراريًا ولا بديل له لكن يُشترط هنا أن يقوم السائق باتخاذ الاحتياطات اللازمة، مثل تشغيل أضواء الطوارئ ووضع المثلث التحذيري إن أمكن.