الرياض - كتبت رنا صلاح - لم يعد الحديث عن الطقس في المملكة مجرد خبر اعتيادي أو تنبؤ يومي يمرر في نشرة المساء بل أصبح مسألة حيوية تمس حياة الناس وسلامة الطرق وتعطيل الأعمال اليومية، بل أحيانًا تعني الفرق بين الأمان والخطر اليوم ومع التقرير المفصّل الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، من الواضح أن السعودية تمر بيوم جوي استثنائي على أكثر من صعيد، ما بين أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح وزخات برد، وموجات حر شديدة في مناطق أخرى، وبينهما رياح محملة بالغبار تكاد تطيح بوضوح الرؤية الأفقية سغمبخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تحذير من الأرصاد السعودية .. طقس اليوم يشهد أمطارًا ورياحًا قوية في عدة مناطق

التقرير الذي صدر صباح اليوم عن المركز الوطني للأرصاد أشار إلى أن الحالة الجوية تتضمن أمطارًا رعدية متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول، وتهطل هذه الأمطار على عدة مناطق رئيسية في المملكة، أبرزها:

جازان

عسير

الباحة

مكة المكرمة

الأمطار لن تكون هادئة ولا عابرة، بل ستهطل بشكل مفاجئ، مصحوبة بصواعق برق، وزخات من البرد ورياح قوية قد تتجاوز سرعتها 60 كم/ساعة في بعض المناطق المكشوفة ومتى اجتمع المطر الغزير مع البَرَد والرياح في منطقة جبلية، فإن النتيجة تكون واضحة: انحدارات طينية، تجمعات مائية، تعطيل مروري، وربما انزلاقات أرضية محدودة.

المنطقة الشرقية

في الجهة المقابلة من البلاد الوضع مختلف تمامًا المنطقة الشرقية التي تمتد من الدمام حتى حفر الباطن، تعيش اليوم تحت وطأة طقس حار إلى شديد الحرارة، مع درجات حرارة تصل إلى 47 درجة مئوية في بعض المناطق الداخلية.

الحرارة ليست وحدها المشكلة بل الرياح النشطة التي تهب على المنطقة، والتي تصاحبها أتربة معلقة تسبب شبه انعدام في مدى الرؤية، خصوصًا على الطرق المكشوفة، والطرق السريعة الرابطة بين المدن.

ويُحذر المركز من تأثير الرياح المثيرة للغبار في كل من:

المنطقة الشرقية

الرياض

نجران

المدينة المنورة

مكة المكرمة

البحر الأحمر

وبالانتقال إلى أحوال البحر، يُسجل البحر الأحمر حالة جوية غير مستقرة، وفق ما ورد في تقرير المركز، حيث تشير التوقعات إلى:

رياح سطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 12 و40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

أما على الجزء الجنوبي، فتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية، بسرعة قد تصل إلى 50 كم/ساعة.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين نصف متر إلى متر ونصف في الجزء الشمالي، بينما يرتفع بين متر ونصف إلى مترين ونصف في الجزء الجنوبي.

البحر في مجمله خفيف إلى متوسط الموج، لكن يُصبح مائجًا وخطرًا في الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

أما عن الخليج العربي، فرغم أن حالة الطقس هناك تبدو أكثر هدوءًا مقارنة بالبحر الأحمر، إلا أن الأرصاد سجلت ما يلي:

رياح شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 35 كم/ساعة.

رياح شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي، بسرعة أخف تتراوح بين 10 إلى 30 كم/ساعة.

ارتفاع الموج معتدل، من نصف متر إلى متر ونصف.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج، لكن يُفضل تأجيل أي نشاط بحري غير ضروري.

السعودية تُحذر المواطنين والمقيمين

مع هذه الأجواء المتقلبة خرجت عدة جهات حكومية بتحذيرات عاجلة، كان أبرزها من الدفاع المدني، الذي شدد على: