تحذير جديد لحاملي تأشيرة الزيارة في السعودية .. عقوبات تصل للسجن وغرامة مالية ضخمة لهذا السبب!

الرياض - كتبت رنا صلاح - تأشيرة الزيارة العائلية في المملكة العربية السعودية لم تعد مجرد ورقة دخول أو استثناء إداري، بل أصبحت جزءًا من المنظومة الاجتماعية التي تسعى المملكة من خلالها إلى تحقيق التوازن بين الحقوق الإنسانية والتنظيم القانوني فالدولة رغم تشددها في الأنظمة، فتحت المجال للمقيمين لاحتضان أسرهم تحت سقف واحد ولو مؤقتًا لكن في المقابل لم تغفل عن فرض الانضباط والصرامة، حتى لا تتحول تلك التأشيرات إلى باب خلفي للفوضى أو للتحايل على نظام الإقامة فظسدل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

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تأشيرة الزيارة العائلية تُمنح للمقيمين في المملكة الراغبين في استقدام أقاربهم من الدرجة الأولى لفترة مؤقتة، سواء لأسباب اجتماعية، عائلية، أو إنسانية. وتعد هذه الخدمة أحد أوجه التسهيل التي تقدمها الدولة لتعزيز الروابط الأسرية دون الإخلال بنظام الإقامة والعمل.

جهات حكومية عدة تتعاون في هذا الشأن أبرزها وزارة السياحة، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، ووزارة الحج والعمرة، إضافة إلى المديرية العامة للجوازات والجهات الأمنية الهدف من هذا التكامل هو أن تكون العملية سلسة، قانونية، وتحت السيطرة.

هل التأشيرة مفتوحة للجميع؟

لا، ليست مفتوحة للجميع التأشيرة مخصصة فقط لأقارب المقيم أو المواطن من الدرجة الأولى، وهم:

الوالدان

الزوجة أو الزوج

الأبناء

الإخوة والأخوات (في بعض الحالات)

ولكي تمنح يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط الأساسية التي تضعها وزارة الخارجية، وأبرزها:

تقديم الطلب إلكترونيًا عبر منصة إنجاز.

أن يكون لدى المقيم إقامة سارية في المملكة.

أن يكون الغرض من الزيارة واضحًا وليس لأداء الحج أو العمرة.

ألا يُقدم الطلب خلال موسم الحج.

ألا يتجاوز عمر الأبناء المستقدمين 18 عامًا.

دفع الرسوم المقررة مسبقًا حسب المدة المطلوبة.

المستندات المطلوبة لتقديم الطلب

لن يُقبل أي طلب تأشيرة زيارة دون توفر هذه الوثائق، وكل تأخير أو نقص فيها يعني ببساطة: رفض تلقائي وتشمل:

جواز سفر ساري المفعول للزائر.

صورة واضحة من جواز السفر.

إقامة سارية المفعول للمقيم داخل المملكة.

قائمة بأفراد العائلة المستقدمين مع توضيح صلة القرابة.

توقيع الكفيل أو صاحب الطلب على المستندات.

إجراء فحص طبي مع شهادة صحية حديثة (عند الحاجة).

الرسوم الرسمية لتأشيرة الزيارة العائلية

الرسوم تختلف باختلاف مدة الإقامة التي تطلب، وهي كما يلي: