الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا جديدًا يقضي بتوطين مجموعة من المهن الحيوية، وعلى رأسها وظائف التسويق والمهن الإدارية المساندة وهذا القرار لم يأتِ من فراغ، بل يُعد امتدادًا طبيعيًا للمسار الذي رسمته المملكة في رؤيتها الطموحة 2030، والهادف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وتعزيز حضور المواطن السعودي في كافة مجالات سوق العمل قكلحف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

توطين مهن التسويق والإدارية في السعودية وهذه أحدث الشروط للوافدين!

التوطين أو ما يعرف شعبيًا بـ"السعودة"، يعني ببساطة إحلال المواطنين السعوديين مكان العمالة الأجنبية في الوظائف المختلفة لكنه لا يُقصد به فقط مجرد شغل الوظيفة، بل التوطين الحقيقي يقوم على تمكين المواطن من أداء الدور بكفاءة، من خلال التدريب والتأهيل والدعم المناسب، ليصبح عنصراً فاعلاً ومنتجاً في موقعه.

المملكة بدأت هذا النهج منذ عقود، لكن خلال السنوات الأخيرة، أصبح التوطين سياسة استراتيجية مدروسة ومدعومة ببرامج وخطط تنفيذية، حيث وضعت رؤية السعودية 2030 هدفًا واضحًا يتمثل في خفض معدل البطالة إلى مستويات دنيا ورفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل وهو ما يجعل أي خطوة في هذا الإطار، مثل قرار التوطين الأخير، ليست مجرد قرار إداري، بل جزء من مشروع وطني كبير.

تفاصيل القرار الوزاري الجديد

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عن البدء في تطبيق قرار توطين وظائف التسويق والمهن الإدارية المساندة ويستهدف هذا القرار فئة واسعة من المنشآت في القطاع الخاص، ويُلزمها بتوظيف نسبة محددة من المواطنين السعوديين في هذه الوظائف.

الوزير شدد على أن القرار ليس معزولًا، بل هو جزء من حزمة متكاملة من برامج التوطين التي تطبقها الوزارة على مختلف القطاعات تدريجيًا وتهدف هذه البرامج إلى تعزيز توظيف السعوديين في الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم، خاصة في القطاعات التي تشهد معدلات عالية من التوظيف للأجانب.

المهن المستهدفة في قطاع التسويق والإدارة

القرار يحدد بوضوح مجموعة الوظائف التي يشملها التوطين، ومن بينها:

مدير التسويق

اختصاصي تسويق

مدير أبحاث السوق

خبير مبيعات

مصمم دعايات وإعلانات

فنان إعلانات

محرر دعاية

مصور فوتوغرافي تجاري

وكيل دعاية

مدير العلاقات العامة والدعاية

آلية التطبيق والمتابعة

لضمان التطبيق الفعلي والجاد للقرار أصدرت الوزارة دليلًا إجرائيًا شاملاً يوضح تفاصيل التنفيذ، ويشمل النسب المطلوبة، وآلية احتساب الوظائف، وطرق إثبات التوطين، والمعايير الخاصة بكل مهنة.

كما أكدت الوزارة أن هناك رقابة صارمة على التزام المنشآت، وأنه سيتم فرض عقوبات على المخالفين تشمل الغرامات المالية وربما إيقاف خدمات إلكترونية عن المنشآت غير الملتزمة.

لماذا التركيز على مهن التسويق والإدارة؟

اختيار مهن التسويق والإدارة المساندة لم يأتِ اعتباطًا هذه المجالات تعتبر من أكثر المجالات انتشارًا في منشآت القطاع الخاص، كما أنها من المهن التي يمكن للسعوديين شغلها بكفاءة عالية بعد التأهيل اللازم علاوة على ذلك فإن العمل في هذه الوظائف لا يتطلب بالضرورة مهارات تقنية متقدمة، بل يعتمد على مهارات التواصل، وفهم السوق، والقدرة على الابتكار، وهي أمور يمتلكها الكثير من الشباب والشابات السعوديين.

كيف يستفيد المواطن السعودي من هذا القرار؟

هذا القرار يفتح أبوابًا واسعة أمام الباحثين عن عمل في المجالات الإدارية والتسويقية ومع توفر التدريب والتأهيل، يمكن لأي شاب أو فتاة ممن يمتلكون الطموح والرغبة أن يجدوا فرصًا حقيقية لبناء مسار وظيفي ناجح في هذه القطاعات.

الوزارة أكدت أن هناك برامج تدريبية متزامنة مع قرار التوطين، تهدف إلى تمكين السعوديين من المهارات اللازمة لشغل هذه الوظائف بكفاءة، مما يعني أن القرار لا يُقصي الأجانب فقط، بل يبني جيلًا من الكفاءات الوطنية.