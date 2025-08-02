الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت عمادة القبول والتسجيل عن فتح باب التقديم لبرامج التعليم عن بُعد للعام الجامعي 1447هـ، وذلك ضمن حزمة من البرامج المدفوعة التي تستهدف شرائح متنوعة من الراغبين في مواصلة تعليمهم الأكاديمي سواء من خريجي الثانوية أو حاملي الدبلومات أو حتى خريجي البكالوريوس الإعلان لم يكن تقليديًا ولا مكررًا، بل جاء برسالة واضحة: نحن نفتح الأبواب لمن يريد أن يعيد تشكيل مستقبله الأكاديمي مهما كانت ظروفه السابقة ضوكاز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عاجل من جامعة الملك خالد .. تسجيل مفتوح في 3 برامج جامعية برسوم مدفوعة – إليك التفاصيل

ليست المسألة مجرد إعلان روتيني في موسم التسجيل، بل هي تحرك مدروس يعكس مرونة الجامعة واستجابتها لتطورات سوق العمل واحتياجات المجتمع فالبرامج التي أعلنت تشمل ثلاثة مسارات رئيسية، كل منها يخاطب فئة مختلفة من المجتمع:

برامج التجسير: مخصصة لحاملي شهادات الدبلوم الذين يرغبون في الحصول على درجة البكالوريوس والتسجيل مفتوح من 3 إلى 8 صفر 1447هـ.

برامج إعادة التأهيل: موجهة إلى خريجي البكالوريوس، ممن يرغبون في تغيير تخصصهم أو تعزيز فرصهم الوظيفية، والتقديم مفتوح من 22 إلى 26 صفر 1447هـ.

برامج الدبلومات التأهيلية: وهي مخصصة لخريجي الثانوية العامة الذين يطمحون للحصول على تأهيل نوعي في تخصصات تقنية أو إدارية، وسيكون التقديم عليها متاحًا من 16 إلى 21 صفر 1447هـ.

لماذا برامج التعليم عن بعد؟

من السهل أن نتساءل لماذا تركز الجامعة على التعليم عن بُعد؟ لكن السؤال الأهم: ما القيمة المضافة التي يقدمها هذا النمط من التعليم؟

الواقع أن التعليم عن بُعد لم يعد بديلًا اضطراريًا بل أصبح خيارًا استراتيجيًا يعتمد على بنية تقنية متقدمة وأطر أكاديمية متماسكة جامعة الملك خالد واحدة من الجامعات السعودية التي أدركت مبكرًا أهمية هذا النمط، ليس فقط لكونه يُقلل من التكاليف على الطلاب، بل لأنه يمنحهم مرونة حقيقية في تنظيم وقتهم، ومتابعة دراستهم من أي مكان دون الحاجة إلى الحضور الفعلي.

وهذا مفيد تحديدًا للفئات العاملة، أو أولئك الذين لا يستطيعون التنقل، أو يقطنون في مناطق نائية فالمعادلة هنا واضحة: جودة تعليم + مرونة زمنية + تكلفة مناسبة = فرصة تعليم حقيقية.

التخصصات المتاحة

نعم فجامعة الملك خالد لم تفتح الباب لتخصصات هامشية أو غير مجدية، بل اختارت بعناية برامج يحتاجها سوق العمل، مثل: