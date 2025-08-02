الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، وارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات داخل المملكة العربية السعودية، تصاعدت تساؤلات المواطنين خلال الأيام الماضية بشأن وجود زيادة مرتقبة في قيمة دعم حساب المواطن، خاصة مع اقتراب صرف دفعة شهر أغسطس 2025 وهذه التساؤلات لم تأتِ من فراغ، بل جاءت نتيجة شعور بعض الأسر بضغط الإنفاق واحتياجهم إلى دعم مالي أكبر لمواجهة أعباء المعيشة اليومية ثفششه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مفاجأة صادمة لمستفيدي حساب المواطن .. هل تشملهم الزيادة الجديدة في دفعة أغسطس

خرجت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تصريح واضح، لتضع حدًا للشائعات والافتراضات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أن قيمة دعم حساب المواطن لشهر أغسطس 2025 ستبقى كما هي دون زيادة، مشيرة إلى أن أي تغيير في قيمة الدعم، سواء بالزيادة أو النقصان، لا يمكن أن يتم إلا من خلال إعلان رسمي يُنشر على القنوات المعتمدة الخاصة بالبرنامج أو الوزارة ذاتها.

وأوضحت الوزارة أن الدعم مستمر بشكل شهري، دون انقطاع، وأن صرف دفعة أغسطس 2025 سيكون في موعده المعتاد، يوم الأحد 10 أغسطس 2025، ما لم يتعارض مع عطلة رسمية أو إجازة نهاية الأسبوع، وفي هذه الحالة يُعاد تحديد موعد الصرف وفق ما تراه الجهات المختصة.

تذكير بطريقة التسجيل في حساب المواطن

رغم أن البرنامج مستمر منذ سنوات، إلا أن هناك فئة من المواطنين ما تزال تجهل آلية التسجيل أو تواجه صعوبات في إكمال الإجراءات ولذلك نذكر هنا بطريقة التسجيل بشكل مبسط:

الدخول إلى بوابة حساب المواطن الرسمية.

الضغط على خيار تسجيل جديد.

إدخال البيانات الأساسية بدقة: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال.

إنشاء كلمة مرور وتأكيدها، ثم الضغط على تسجيل.

بعد التحقق من الهوية عبر رسالة نصية، يتم تعبئة نموذج البيانات التفصيلية.

رفع المستندات المطلوبة.

الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على إرسال الطلب.

شروط استحقاق دعم حساب المواطن

يظن البعض أن الدعم يمنح لأي مواطن ولكن في الواقع هناك شروط محددة يجب توفرها لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، وهي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك أبناء المواطنة السعودية وزوجها الأجنبي وفقًا لشروط معينة.

لا يصرف الدعم لمن يقيم خارج السعودية لأكثر من 90 يومًا خلال آخر 12 شهرًا.

العمر لا يقل عن 18 عامًا.

عدم الإقامة في دار إيواء أو مراكز حكومية.

عدم امتلاك عقارات أو أصول ذات قيمة مالية عالية.

امتلاك حساب بنكي نشط يتم تحويل الدعم إليه شهريًا.

كيف يحسب مبلغ الدعم؟

يتم حساب مبلغ الدعم بناءً على عدة عوامل: