الرياض - كتبت رنا صلاح - في مشهد يعكس ذروة صيف المملكة سجلت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم تحذيرًا واضحًا من موجة حر شديدة تضرب مناطق واسعة في المملكة، وتحديدًا في المنطقة الشرقية ومدينة الرياض، حيث تشير التوقعات إلى وصول درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية ما يجعل الطقس خانقًا، ويهدد السلامة العامة إن لم تُتخذ الاحتياطات اللازمة طمسدغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الخروج خطر .. موجة نار تضرب الرياض والشرقية بدرجات حرارة تلامس الـ50!

بحسب النشرة الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد فإن الأجواء ستستمر شديدة الحرارة لعدة أيام متتالية، مع استمرار تأثير الكتلة الهوائية الساخنة التي تغطي معظم المناطق الشرقية والوسطى وقد نبهت الأرصاد من أن درجات الحرارة ستبقى مرتفعة نهارًا وتكون معتدلة إلى حارة نسبيًا ليلًا، ما يعني أن فرص التبريد الطبيعي ستكون ضعيفة حتى في المساء.

الحرارة المرتفعة ليست مجرد رقم في نشرات الأخبار بل واقع محسوس قد يؤثر بشكل مباشر على الأنشطة اليومية، وحركة التنقل، والقدرة على العمل، خاصة في الأماكن المكشوفة.

الرياض والشرقية تحت المجهر

وفقًا للبيانات الرسمية فإن مدينة الرياض التي تعد قلب المملكة النابض بالحركة والنشاط، تشهد ذروة غير مسبوقة في درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع حيث تلامس درجات الحرارة 48 – 49 درجة مئوية خلال ساعات الذروة (بين 1 ظهرًا و3 عصرًا).

أما المنطقة الشرقية وخصوصًا مدن مثل الدمام، الخبر، الأحساء والجبيل، فتسجل أرقامًا مشابهة بل وتفوقها أحيانًا بسبب الرطوبة العالية القادمة من سواحل الخليج، ما يزيد من الشعور بالاختناق فدرجة الحرارة الفعلية ليست وحدها من تُحتسب، بل ما يُعرف بـ"الحرارة المحسوسة" التي قد تتجاوز الخمسين.

هذه الفئات معرضة للخطر بشكل أكبر

الهيئة العامة للأرصاد وجهت نداءً إلى فئات محددة بضرورة توخي الحذر الشديد، وهي:

العمال في المواقع المكشوفة خصوصًا في ساعات الظهيرة.

كبار السن ومرضى القلب أو الضغط أو السكري.

الأطفال الصغار، نظرًا لأن أجسامهم لا تتحمل الارتفاع الشديد في الحرارة.

أصحاب الأمراض التنفسية مثل الربو أو الحساسية، حيث يمكن للحرارة العالية أن تفاقم الأعراض.

إجراءات عاجلة للحماية من موجة الحر

ولأن السلامة لا تؤجل فقد شددت الجهات المعنية على مجموعة من التدابير الوقائية التي يجب الالتزام بها خلال هذه الأيام الحارقة، ومنها: