الرياض - كتبت رنا صلاح - لم يعد استخدام الفرامل أثناء القيادة أمرًا عشوائيًا أو مزحة خفيفة يلجأ إليها البعض لإزعاج السائق الذي خلفه أو بدافع المزاج بل أصبح الأمر خاضعًا للمساءلة النظامية ويترتب عليه غرامة مالية قد تصل إلى 500 ريال سعودي، بحسب ما أوضحته الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية ظشموح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

سائقين في ورطة .. استخدام الفرامل غلط يساوي 500 ريال خسارة!

لأن استخدامها من دون سبب واضح لا يدخل ضمن إطار القيادة الدفاعية أو الحذرة، بل يُعد نوعًا من الاستهتار قد يتسبب في حوادث مرورية كارثية كثيرون لا يدركون أن الفرملة بلا مبرر خاصة في الطرق السريعة قد تؤدي إلى تصادم مباشر من الخلف، خصوصًا إذا كانت المسافة بين المركبات غير كافية الفرملة المفاجئة تدخل السائق في منطقة خطر، وتُربك السائقين الآخرين، الأمر لا يتعلّق فقط بسلامة من يقود السيارة، بل بكل من يسير خلفه أو بالقرب منه.

متى تكون الفرامل سببًا في كارثة؟

تصور أن سائقًا يسير بسرعة 100 كم/س وفجأة قرر الضغط على المكابح دون وجود أي عائق أمامه السائق الذي يليه لن يتوقع ذلك، خصوصًا إذا كانت إشارات التحذير غير مفعّلة أو المسافة بين السيارتين قصيرة. النتيجة؟ تصادم، وربما سلسلة من الحوادث إذا كان الطريق مزدحمًا في هذه اللحظة لن يُلام السائق الثاني، بل الأول لأنه استخدم الفرامل بطريقة متهورة.

متى يجوز استخدام الفرامل قانونيًا؟

وفق النظام المروري يسمح باستخدام الفرامل فقط في الحالات الآتية:

عند وجود عائق مفاجئ (سيارة توقفت، حيوان قطع الطريق، جسم خطر).

عند الالتزام بإشارة المرور أو إفساح الطريق لمركبة طوارئ.

أثناء الدخول في منحنيات حادة أو الانعطافات.

في حالات الطوارئ المعروفة والمبررة.

أما أن تستخدم المكابح لمجرد العبث أو لتهذيب سائق خلفك لأنه اقترب كثيرًا منك، أو لاختبار ردة فعل من معك في السيارة، فكل هذا لا يدخل تحت المبررات المقبولة، بل هو مخالفة صريحة.

الغرامة القانونية

الغرامة ليست مجرد تهديد بل هي إجراء فعلي مطبق على الأرض وبحسب لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية، فإن استخدام المكابح دون مبرر مشروع يعد من المخالفات المرورية من الفئة الرابعة، والتي تتراوح غراماتها بين 100 إلى 500 ريال سعودي حسب درجة الخطورة وتكرار المخالفة.

الهدف من العقوبة ليس الجباية بل الردع فالممارسات الخاطئة في القيادة قد تكلف حياة، ومن ثم فإن الغرامة تُعتبر أقل الأضرار مقارنةً بما قد يقع من خسائر بشرية أو مادية.