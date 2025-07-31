الرياض - كتبت رنا صلاح - يترقب آلاف المتقاعدين في المملكة العربية السعودية موعد رواتب المتقاعدين لشهر اغسطس 2025، نظرًا لما يمثله هذا الدخل الشهري من أهمية كبرى في دعم احتياجات الأسر وتغطية متطلبات الحياة الأساسية، خصوصًا في ظل التزامات مالية تتزايد شهريًا، وتأكيد لحرصها على الشفافية وتوفير المعلومة الدقيقة، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الموعد الرسمي لصرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر ثظكهص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الموارد البشرية تعلن عن تعديل موعد رواتب المتقاعدين في السعودية لشهر أغسطس 2025

وفقًا للآلية المعتادة يتم صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، إلا إذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية، حيث يتم تقديم أو تأجيل الصرف بحسب الحالة، وبما أن 1 أغسطس 2025 يوافق يوم الجمعة، وهو عطلة رسمية في المملكة، فقد تقرر تقديم صرف معاشات شهر أغسطس ليكون يوم الخميس 31 يوليو 2025، لضمان إيداع الرواتب في حسابات المستفيدين قبل نهاية الأسبوع.

الاستعلام عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر اغسطس

يمكن للمتقاعدين والمستفيدين الاستعلام عن تفاصيل راتبهم وتاريخ صرفه من خلال منصة التأمينات الاجتماعية عبر الإنترنت، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من هنا.

الضغط على "تسجيل الدخول" وإدخال بيانات النفاذ الوطني.

اختيار "الخدمات الإلكترونية" من القائمة الرئيسية.

تحديد خيار "الاستعلام عن راتب التقاعد".

إدخال رقم الهوية الوطنية والمعلومات المطلوبة.

الضغط على "بحث" لعرض كافة التفاصيل المتعلقة بالمعاش.

متى سيتم صرف رواتب المتقاعدين لشهر أغسطس 2025؟

سيتم صرف رواتب التقاعد الخاصة بشهر أغسطس يوم الخميس 31 يوليو 2025، بدلًا من 1 أغسطس، نظرًا لأن يوم الصرف المعتاد يصادف يوم جمعة، وهو عطلة رسمية في المملكة.

كيف يمكنني الاستعلام عن تفاصيل راتب التقاعد؟

يمكنك الاستعلام إلكترونيًا عبر موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال تسجيل الدخول، ثم اختيار خدمة "الاستعلام عن راتب التقاعد" وإدخال رقم الهوية والمعلومات المطلوبة.

هل يتم إشعار المستفيدين عند تعديل موعد صرف المعاشات؟

نعم، تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإرسال إشعارات رسمية عبر الرسائل النصية أو من خلال حساب المستفيد على موقعها الإلكتروني فور حدوث أي تغيير في مواعيد الصرف.