الرياض - كتبت رنا صلاح - يزداد اهتمام المواطنين والمقيمين بمتابعة مواعيد صرف الرواتب بشكل دقيق، خاصة مع اقتراب نهاية كل شهر والرواتب تمثل العمود الفقري للحياة المالية للأسر والأفراد، حيث يعتمد عليها الجميع في تغطية مصاريفهم الشهرية وسداد الالتزامات المتنوعة مثل الأقساط والفواتير والاحتياجات اليومية ومع اقتراب شهر أغسطس 2025، تصدرت محركات البحث استفسارات المواطنين عن موعد نزول الرواتب لهذا الشهر، سواء كانت رواتب موظفي القطاع الحكومي أو الخاص، أو المستحقات الأخرى مثل رواتب المتقاعدين، ودعم حساب المواطن، ورواتب الضمان الاجتماعي المطور، وبرنامج حافز طهشعث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

موعد نزول الرواتب في أغسطس 2025 لجميع الموظفين في السعودية!

تلتزم المملكة العربية السعودية منذ سنوات طويلة بجدول صرف ثابت لرواتب موظفي القطاع الحكومي، حيث يتم صرف الرواتب في يوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، إلا إذا صادف ذلك اليوم عطلة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع، وفي هذه الحالة يتم تقديم أو تأخير الصرف وفق ما تقرره وزارة المالية والبنوك المعنية.

بالنسبة لشهر أغسطس 2025 فقد تم الإعلان عن المواعيد الدقيقة لصرف الرواتب والمستحقات لجميع الفئات على النحو التالي:

رواتب الموظفين الحكوميين: سيتم صرفها يوم الأحد 4 أغسطس 2025، والذي يوافق الثالث من صفر 1447هـ.

رواتب المتقاعدين: سيتم صرفها يوم الخميس 14 أغسطس 2025 وهذه الرواتب تمثل الدخل الأساسي لشريحة كبيرة من كبار السن وأسرهم، لذا تحرص المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على صرفها في الموعد المحدد دون تأخير.

رواتب الضمان الاجتماعي المطور: سيتم صرفها يوم الخميس 28 أغسطس 2025 وهذا البرنامج يعد من أهم برامج الدعم الموجهة للأسر الأكثر احتياجًا في المملكة.

دعم حساب المواطن: سيتم صرفه يوم الأحد 10 أغسطس 2025 وهذا الدعم يساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين المستحقين.

حافز صندوق تنمية الموارد البشرية: سيتم صرفه يوم الخميس 7 أغسطس 2025 ويستفيد منه الباحثون عن العمل أو من هم في مراحل التأهيل الوظيفي.

كيفية سحب الراتب في السعودية

بعد إيداع الراتب في الحساب البنكي، يتم إرسال إشعار فوري من البنك على الهاتف المحمول الخاص بالمواطنين يفيد بوصول المستحقات بعدها يمكن للمستفيد التوجه إلى أقرب جهاز صراف آلي (ATM) لسحب المبلغ المطلوب أو استخدام وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة.

خطوات سحب الراتب من الصراف الآلي في السعودية بسيطة وسهلة على الجميع، وتتمثل فيما يلي: