الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة التعليم رسميًا تفاصيل التقويم الدراسي للعام 1447هـ، حيث حددت الوزارة جميع مواعيد بدء وانتهاء الدراسة والإجازات الرسمية والمطولة بدقة لضمان وضوح الصورة أمام الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين وقد جاء التقويم ليؤكد التزام الوزارة بخطة تعليمية متوازنة تراعي جودة التحصيل الأكاديمي إلى جانب الاهتمام براحة الطلبة والمعلمين عبر توزيع فترات الإجازات على مدار العام الدراسي طترشط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مفاجأة للطلاب والمعلمين .. الكشف عن عدد الإجازات المطولة في 1447 بالتفاصيل

وفقًا للتقويم الرسمي تبدأ الدراسة يوم الأحد 4 صفر 1447هـ الموافق 10 أغسطس 2025م، وتستمر حتى يوم 4 ذو القعدة 1447هـ الموافق 8 مايو 2026م ويتكون العام الدراسي من ثلاثة فصول دراسية متكاملة، حيث تشمل كل مرحلة دراسية أنشطة تعليمية ومهارية تسعى لتحقيق أفضل النتائج للطلاب في مختلف المراحل التعليمية وقد راعت وزارة التعليم أن يكون هناك توازن بين أيام الدراسة وفترات الراحة من خلال إضافة إجازات مطولة منتظمة طوال العام.

التوزيع الثلاثي للفصول الدراسية يهدف إلى رفع كفاءة التعليم وتقليل الفاقد التعليمي، حيث يمنح كل فصل مساحة كافية للطلاب لاستيعاب المناهج وتطبيق المهارات العملية كما أن تقسيم العام إلى ثلاثة فصول ساعد في توزيع أيام الحضور بشكل متوازن، مما يقلل من الضغط على الطلاب والمعلمين ويمنحهم الفرصة للراحة قبل الانتقال إلى الفصل التالي.

الإجازات المطولة في العام الدراسي 1447هـ

أكدت وزارة التعليم أن العام الدراسي الجديد يتضمن مجموعة من الإجازات الرسمية والمطولة، التي تم توزيعها بدقة لتوفير فترات راحة دورية تعزز من استعداد الطلاب والكوادر التعليمية ومن أبرز هذه الإجازات ما يلي:

إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول: تبدأ مباشرة بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول وتمتد لمدة أسبوع كامل وهذه الإجازة تمنح الطلاب والمعلمين فرصة للاستراحة وإعادة شحن طاقتهم استعدادًا للفصل الثاني، وتأتي كفاصل زمني مهم يساهم في رفع مستوى الأداء الأكاديمي.

إجازة منتصف العام الدراسي: تأتي بعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني وتمتد لمدة أسبوعين كاملين الهدف من هذه الإجازة إتاحة فترة كافية للراحة قبل بدء الفصل الثالث والأخير من العام الدراسي، وهذا التوقف يعد فرصة ذهبية للطلاب لمراجعة الدروس السابقة والتحضير الجيد لما تبقى من العام.

إجازات نهاية أسبوع مطولة: يتضمن العام الدراسي عددًا من العطلات القصيرة التي تمنح الطلاب إجازة إضافية إلى جانب عطلة نهاية الأسبوع وهذه الإجازات يتم توزيعها بين الفصول الدراسية وأثناء منتصف الفصول، لكنها لا ترتبط بمواعيد محددة مسبقًا وتهدف هذه العطلات إلى كسر الروتين الدراسي الطويل وإضفاء نوع من المرونة في الجدول الزمني للتعلم.

إجازة اليوم الوطني السعودي

تعد من الإجازات الرسمية المهمة في المملكة وتوافق هذا العام يوم 23 سبتمبر 2025م وهذه الإجازة تقع ضمن الفصل الدراسي الأول وتعتبر عطلة رسمية ومطولة، حيث تشارك جميع المدارس في الاحتفالات الوطنية التي تعكس روح الانتماء والولاء للوطن.