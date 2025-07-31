الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عن استدعاء 96 طقمًا من "أطقم أكواب زجاجية للأطفال" من علامة "فيلروي آند بوخ - Villeroy & Boch"، وذلك بعد ثبوت وجود خلل محتمل قد يؤدي إلى انكسار الكوب عند الضغط عليه وهذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على حماية المستهلك وضمان سلامته، خصوصًا أن هذه المنتجات موجهة للأطفال وهم الأكثر عرضة للأذى في حال حدوث أي كسر أو تصدع في الأدوات المستخدمة يوميًا خكجيا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

خطر في يد طفلك!! التجارة السعودية تحذر من استخدام هذا الشئ المتداول للأطفال وتسحبه من الأسواق

وزارة التجارة أوضحت أن الاستدعاء يشمل 96 طقمًا من الأطقم الزجاجية التي تم بيعها في السوق السعودي، حيث تم اكتشاف أن الكوب قد يتعرض للانكسار عند الضغط عليه أو أثناء الاستخدام الطبيعي وهذا الخلل يعتبر خطرًا مباشرًا على الأطفال الذين قد يتعرضون للإصابة بجروح خطيرة نتيجة شظايا الزجاج المتطايرة.

الوزارة شددت على أن هذه الخطوة تأتي استباقيًا قبل وقوع أي حوادث، حيث يتم التعامل مع جميع المنتجات التي تحتوي على احتمالية حدوث مخاطر بطريقة حاسمة وسريعة وبحسب بيان الوزارة، فإن الشركة المصنعة "فيلروي آند بوخ" التزمت بشكل كامل بقرارات الاستدعاء وأبدت استعدادها لتعويض المستهلكين واستبدال المنتجات المتأثرة بالعيب.

الإجراءات المطلوبة من المستهلكين

طالبت وزارة التجارة جميع المستهلكين الذين اشتروا أطقم الأكواب المشمولة في الاستدعاء بضرورة التوقف الفوري عن استخدامها، ومراجعة منافذ البيع أو وكلاء الشركة في المملكة لاستبدالها أو استرداد قيمتها المالية وأكدت أن هذه الخطوة ضرورية لضمان سلامة الأطفال وعدم تعرضهم لأي إصابات.

كما دعت الوزارة إلى التحقق من بيانات الطقم للتأكد من شمول المنتج ضمن الاستدعاء وهذه البيانات تتضمن عادة رقم الطراز ورقم الدفعة وتاريخ الشراء، حيث يمكن للمستهلكين التواصل مع الوكلاء المعتمدين أو الاطلاع على تفاصيل المنتجات المتأثرة عبر الموقع الرسمي للوزارة أو حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

أهمية هذا النوع من الاستدعاءات

استدعاء المنتجات التي تشكل خطرًا على المستهلكين يُعد من الإجراءات الأساسية التي تقوم بها وزارة التجارة بشكل دوري، وهو يعكس مدى اهتمام الدولة بسلامة المواطنين والمقيمين وفي حالة منتجات الأطفال، فإن درجة الحذر تتضاعف نظرًا لحساسية الفئة المستهدفة وصعوبة إدراكهم للمخاطر المحتملة.

هذه الخطوة تعكس أيضًا التزام المملكة بالمعايير الدولية الخاصة بجودة وسلامة المنتجات، حيث أن عمليات الاستدعاء لا تتم إلا بعد التأكد من وجود خلل يمكن أن يؤدي إلى إصابات ويشجع هذا النظام الشركات على الالتزام بأعلى معايير الجودة لتفادي العقوبات وحماية سمعتها في السوق.