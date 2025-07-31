الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أبرز الوجهات العالمية للاستثمار والعمالة بفضل اقتصادها المزدهر والتنمية المستمرة كما توضح الإحصائيات الحديثة لسنة 2024 التركيبة السكانية للمملكة، بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي والأنماط السكانية المختلفة عخصمض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

إحصائية جديدة تكشف عدد سكان السعودية بدون احتساب المقيمين والوافدين

وفقًا لإحصائيات 2024، يبلغ عدد السعوديين دون المقيمين حوالي 27.136.977 مليون نسمة وشهدت المملكة زيادة مطردة في عدد السكان، حيث كان عددهم في 2021 نحو 27.001.000 مليون نسمة، مقارنة بـ 20.005.000 مليون نسمة في 2020 ومعدل الزيادة السكانية في 2021 بلغ 136.977 نسمة، مع وصول مجموع السكان مع المقيمين إلى حوالي 48 مليون نسمة.

نسبة الذكور والإناث

أظهرت الإحصائيات أن نسبة الذكور بين السعوديين دون المقيمين في 2024 تصل إلى 57.7%، بينما تشكل الإناث 42.3% والغالبية العظمى من السكان هم من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و44 عامًا.

أنماط التجمعات السكانية

يتوزع السعوديون دون المقيمين على أربعة أنماط سكانية رئيسية:

سكان الحضر: يشكلون 51.36% ويعيشون في المدن الكبرى.

سكان الريف: يشكلون 26.87% ويقيمون في القرى.

سكان البادية: يشكلون 21.77% وهم من البدو الذين تم توطينهم.

سكان الصحاري: يعيشون في المناطق الصحراوية ويشكلون نسبة ضئيلة جدًا.

التوزيع السكاني في المدن الكبرى

أغلب السعوديين دون المقيمين يعيشون في المدن الكبرى، مثل: