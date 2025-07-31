الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة غير مسبوقة في المملكة أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن فتح باب التسجيل في مسار الدكتوراه المباشر لحاملي درجة البكالوريوس، دون الحاجة للحصول على شهادة الماجستير وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الجامعة لتطوير برامجها الأكاديمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في التعليم العالي، والتي تسعى من خلالها إلى تحسين تجربة الطلاب وتقصير الوقت اللازم للحصول على درجة الدكتوراه اعفمخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

لأول مرة في المملكة.. جامعة سعودية تتيح دراسة الدكتوراه بعد التخرج من الجامعة مباشرة دون الحصول على الماجستير

في إطار سعي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للارتقاء بمستوى التعليم، يأتي قرار فتح باب التقديم في مسار الدكتوراه المباشر كجزء من تحديث شامل في برامجها الأكاديمية ويهدف هذا التعديل إلى تقديم فرصة أكبر للطلاب الموهوبين والمتميزين لحضور برنامج الدكتوراه دون الحاجة إلى المرور بمراحل الماجستير التقليدية، مما يساهم في تقليص الوقت اللازم للحصول على درجة الدكتوراه.

وبذلك تواكب الجامعة تطلعاتها لأن تصبح واحدة من أبرز الجامعات العالمية في مجال التعليم العالي، كما تتيح فرصة للمزيد من الطلاب السعوديين والدوليين للاستفادة من هذا المسار الجديد.

تعد هذه المبادرة غير المسبوقة في المملكة خطوة كبيرة نحو تطوير نظام التعليم العالي في المملكة، حيث تفتح أبوابًا جديدة للطلاب المبدعين من جميع أنحاء المملكة، مما يساهم في تسريع عملية إعداد الكوادر العلمية في مختلف المجالات. وستكون هذه الخطوة دافعًا للجامعات الأخرى لمواكبة هذه التحولات التعليمية التي تواكب أفضل معايير التعليم العالمية.

التسجيل مفتوح الآن حتى 12 ديسمبر 2024

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن التسجيل في برنامج الدكتوراه المباشر لحاملي البكالوريوس قد بدأ بالفعل، وسوف يستمر التقديم حتى يوم الخميس 12 ديسمبر 2024 ويمكن للراغبين في التقديم الدخول على الرابط المخصص للتسجيل عبر موقع الجامعة هنا.