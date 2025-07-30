الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة جديدة نحو تعزيز التوطين ورفع جودة الكوادر الوطنية في القطاعات الحيوية، دخل اليوم الأحد قرار رفع الحد الأدنى لرواتب المهن المحاسبية حيز التنفيذ في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن إستراتيجية أوسع أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تهدف إلى تحفيز السعوديين على الالتحاق بهذه المهن، والحد من الاعتماد على العمالة الوافدة فيها سجفطج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

من اليوم .. راتب المحاسب يبدأ من 6000 ريال رسميا بقرار جديد في السعودية

وفقًا للقرار الصادر، فإن الحد الأدنى لراتب من يعمل في المهن المحاسبية سيكون:

6000 ريال سعودي لحاملي شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها من شهادات معترف بها.

4500 ريال سعودي لحاملي شهادة الدبلوم أو ما يعادلها.

هذا القرار لا يأتي فقط لتحديد أجر، بل هو جزء من برنامج توطين شامل يحمل رسالة واضحة: سعودة المهن المحاسبية ليست مجرد خيار، بل ضرورة وطنية.

لماذا المهن المحاسبية بالذات؟

اختيار المهن المحاسبية لم يكن اعتباطيًا، فهذه الوظائف تُعد من أكثر المهن حساسية وأهمية في جميع القطاعات، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص والمحاسب هو من يدير دفة الأرقام، ويراقب الإيرادات والمصروفات، ويحدد صحة القرارات المالية التي تتخذها المؤسسات ووفقًا لتقارير سابقة كانت نسبة كبيرة من هذه الوظائف مشغولة بوافدين، في ظل غياب كافٍ للكوادر الوطنية المؤهلة.

الهدف اليوم هو استبدال ذلك الواقع بكفاءات سعودية مدربة، لكن مع ضمان أن تكون الرواتب محفزة، وتتماشى مع تكلفة المعيشة وتوقعات الشباب السعودي.

ما معنى الحد الأدنى للراتب في هذا السياق؟

ببساطة، القرار لا يمنع الشركات من منح رواتب أعلى، بل يُلزمها بألا تقل الرواتب عن الحد المذكور، وهذا لحماية الموظف السعودي من التهميش المالي أو الاستغلال لذا فإن هذا القرار يُعد ضمانًا حقيقيًّا لتقدير الجهد، ودعوة صريحة للعدالة في الأجور.

بالمقابل، فإن الشركات التي تتهرب من تطبيق القرار، أو تحاول التحايل عليه، ستُواجه بعقوبات صارمة، وقد تُدرج ضمن القوائم السوداء، ويُمنع عنها مستقبلاً الاستفادة من دعم الدولة.

ما هي أبرز المهن المحاسبية المشمولة في القرار؟

القرار يشمل مجموعة من المهن المحاسبية، منها على سبيل المثال لا الحصر: