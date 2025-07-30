الرياض - كتبت رنا صلاح - واصلت أشرعة الخير جهودها في دعم المجتمعات المحلية، حيث نظمت مجموعة من الفعاليات الخيرية الهادفة لدعم الأسر المحتاجة وقد شهدت المبادرات إقبالًا كبيرًا من المتطوعين، مما يعكس روح التعاون والتكافل بين مختلف فئات المجتمع الفعاليات تضمنت توزيع المساعدات العينية والغذائية، مما ساهم في تحسين ظروف الحياه للكثيرين.

أشرعة الخير تواصل رفع راية العمل الإنساني ودعم المجتمع في مختلف المجالات

كما أقيمت ورش عمل مخصصة لتطوير مهارات الأفراد، حيث شارك فيها عدد من المدربين المحترفين وهذه الخطوة تهدف إلى تأهيل المجتمع وتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة وشملت البرامج مجالات عدة مثل الحرف اليدوية وريادة الأعمال، ما يفتح أفق جديد امام المشاركين.

الجدير بالذكر أن الفعاليات لاقت دعمًا واسعًا من الشركات والمؤسسات المحلية، مما ساعد في توفير الموارد اللازمة لضمان نجاحها وفي ختام الفعاليات، عبرت اللجنة المنظمة عن شكرها لجميع المشاركين والداعمين، مؤكدة على أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التي تعزز من مفهوم التعاون المجتمعي وترسخ قيم الخير.

تسعى أشرعة الخير دائمًا إلى مواصلة ابتكار حلول جديدة تخدم المجتمع وتلبي احتياجاته الأساسية، حيث تعكس هذه الجهود التزامًا حقيقيًا بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الاجتماعي في المجتمع.