الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن الاتحاد السعودي للعلوم النووية عن مشاركة المنتخب السعودي في أولمبياد العلوم النووية الدولي الذي سيقام عام 2025 في ماليزيا وتأتي هذه الخطوة في اطار جهود المملكة لتعزيز مكانتها في مجال البحث العلمي والتكنولوجي، وتعكس التوجهات الحديثة للقيادة في دعم التعليم.

المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد العلوم النووية الدولي 2025 في ماليزيا

سيشارك الفريق السعودي في المنافسات بعد اجراء تصفيات مكثفه لاختيار أفضل الطلاب المتخصصين في العلوم النووية ويضم الفريق نخبة من الطلاب الذين تم اختيارهم بناءً على مهاراتهم العالية وأدائهم الأكاديمي المتميز في هذا مجال صعب يتطلب التميز والإبداع.

يعمل المنتخي السعودي بجد لإستعداد لكل التحديات التي ستواجهه في هذا المحفل الدولي ويتلقى الطلاب تدريبات مكثفة وتوجيه من خبراء متخصصين في هذا المجال سعياً لتحقيق أفضل النتائج ويُتوقع أن تسهم هذه المشاركة في رفع مستوى الوعي بأهمية العلوم النووية في المجتمع وتحفيز المُبدعين في المملكة.

من خلال هذه المشاركة، يأمل المنتخب السعودي في تحقيق إنجاز يُضاف إلى تاريخ المملكة العلمي وفتح أبواب جديدة للابتكار في مجال العلوم النووية وكما ستكون هذه التجربة فرصة لتعزيز العلاقات بين الدول المشاركة في الفعالية.

المشاركون في الأولمبياد يأملون أيضاً في تبادل الخبرات والأفكار مع نظرائهم من دول أخرى، مما سيرتقي بمستوى العلم ويعزز التعاون الدولي في مجال العلوم النووية.