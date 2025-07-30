الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف رؤية 2030، والتي تركز على تعزيز حضور الكوادر الوطنية في سوق العمل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رسميًا بدء تنفيذ قرار رفع نسب التوطين في المهن الفنية الهندسية إلى نسبة 30% كما تم تحديد الحد الأدنى للأجور للاحتساب ضمن نسب التوطين بمبلغ 5,000 ريال سعودي هلدذج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

رسميا .. نهاية عمل الأجانب في المهن الهندسية والفنية في السعودية بداية من هذا الموعد

لطالما شكلت المهن الفنية الهندسية جزءًا حيويًا من منظومة العمل في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة إلا أن النسبة العالية للعمالة الوافدة في هذه المجالات أثرت على فرص التوظيف المتاحة للسعوديين، وأعاقت تطور الكفاءات الوطنية.

لذلك جاءت هذه الخطوة الحكومية لتكون بمثابة تحفيز مباشر للمؤسسات والشركات لزيادة توظيف الكفاءات السعودية في هذه التخصصات، من خلال إلزام المنشآت بنسبة توطين لا تقل عن 30%، وهو رقم يعكس جدية ووضوح رؤية المملكة في تطوير وتوطين سوق العمل.

ماذا يعني رفع نسبة التوطين إلى 30%؟

رفع نسبة التوطين يعني أن المنشآت التي تشتغل في المجالات الفنية الهندسية ملزمة بأن يكون 30% من موظفيها السعوديين، في الوظائف الفنية والهندسية المختلفة.

وهذا القرار يجعل من الضروري على أصحاب العمل مراجعة هيكلية القوى العاملة لديهم، والتخطيط بشكل واضح لاستقطاب وتوظيف المواهب السعودية في هذه التخصصات.

الحد الأدنى للأجور 5,000 ريال

إلى جانب رفع نسب التوطين تم تحديد الحد الأدنى للأجور عند 5,000 ريال للاحتساب ضمن نسب التوطين، أي أن الموظف السعودي الذي يرغب صاحب العمل أن يُحتسب ضمن نسبة التوطين يجب أن يحصل على راتب شهري لا يقل عن هذا الرقم.

هذا الشرط يأتي لتحقيق عدة أهداف مهمة:

حماية حقوق العامل السعودي، وضمان حصوله على أجر مناسب يعكس كفاءته ومسؤولياته المهنية.

رفع مستوى الحياة المعيشية للعاملين في القطاع الفني والهندسي، بما يتناسب مع متطلبات الحياة.

تشجيع الشركات على الاستثمار الحقيقي في الكوادر الوطنية، من خلال توفير بيئة عمل عادلة ومحفزة.

المهن الفنية الهندسية المشمولة في القرار

القرار يشمل جميع المهن الفنية والهندسية التي تتطلب مهارات تقنية وتخصصية عالية، منها: