الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة جادّة تعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو تمكين الكفاءات الوطنية، أعلنت الجهات المختصة بدء تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى لرواتب عدد من المهن التي تم رفع نسب التوطين فيها رسميًا والقرار دخل حيّز التنفيذ ابتداءً من اليوم، ويشمل باقة من التخصصات الهندسية والطبية والفنية والمحاسبية التي تمسّ جوهر الاقتصاد الوطني طشعغص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

من اليوم .. رواتب تبدأ من 9000 ريال لهذه الوظائف في السعودية

رفع الحد الأدنى للأجور في بعض المهن لم يكن قرارًا عشوائيًا أو شكليًا، بل هو انعكاس مباشر للحاجة إلى:

ضمان بيئة عمل جاذبة للسعوديين والسعوديات: فالكثير من الكفاءات الوطنية كانت تتجه إلى القطاعات غير التخصصية أو تسعى وراء فرص خارجية بحثًا عن دخل يتناسب مع مؤهلاتها.

الحد من تسرب الكفاءات: إذ إن رواتب بعض التخصصات في القطاع الخاص كانت أقل بكثير مما يجب، ما شكّل فجوة كبيرة بين مؤهلات الموظف وقيمة العائد المادي، وهو ما أدى إلى تسرب العديد من الكفاءات نحو القطاعات الحكومية أو خارج السوق تمامًا.

رفع كفاءة السوق السعودي وتحقيق التنافسية: حين يصبح للمهني السعودي دخل محترم، سيزداد التزامه وإنتاجيته، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة المنشآت نفسها.

التخصصات التي شملها القرار

وفق ما تم الإعلان عنه رسميًا، فقد تم تحديد الحد الأدنى للأجور في عدد من التخصصات المهمة كالتالي:

أولًا: المهندسون

الحد الأدنى الجديد لرواتب المهندسين السعوديين لا يقل عن 7000 ريال شهريًا.

يشمل ذلك جميع التخصصات الهندسية: المدنية، الميكانيكية، الكهربائية، المعمارية، الصناعية، وغيرها.

هذا القرار يعطي دفعة كبيرة للمواطنين الحاصلين على درجات علمية عالية في الهندسة، ويمنحهم حافزًا أكبر للالتحاق بسوق العمل دون تردد، مع ضمان أجر يحفظ كرامة المؤهل ويعكس أهمية التخصص.

ثانيًا: أطباء الأسنان

تم تحديد الحد الأدنى لأجر طبيب الأسنان السعودي عند 9000 ريال شهريًا.

يُعد هذا التخصص من أكثر التخصصات دقة وحساسية، وهو ما يجعل من رفع الرواتب ضرورة ملحة، خصوصًا أن الأطباء الجدد كانوا يواجهون في بعض الأحيان عروضًا وظيفية تقل بكثير عن مستوى الشهادة والخبرة المطلوبة.

ثالثًا: الصيادلة

لا يجوز أن يقل راتب الصيدلي السعودي عن 7000 ريال.

الصيدلة ليست مجرد بيع دواء، بل هي مهنة تتطلب علمًا دقيقًا، مسؤولية عالية، وتعامل مباشر مع صحة الإنسان لذا فإن رفع الحد الأدنى للأجر يعكس اعترافًا رسميًا بأهمية هذه المهنة ودورها الحيوي.

رابعًا: الفنيون في المجالات الهندسية

تم تحديد الحد الأدنى لأجورهم بـ 5000 ريال.

يشمل القرار جميع التخصصات الفنية المساندة للهندسة، مثل: الفني الكهربائي، الفني الميكانيكي، فني التكييف، وغيرها هذه الوظائف كانت تُهمّش أحيانًا، رغم كونها حجر الزاوية في تنفيذ المشاريع على الأرض.

خامسًا: المحاسبون

أكثر من فئة في هذا التخصص، وتم تقسيم الحد الأدنى حسب المؤهل: