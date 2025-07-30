الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد مكة المكرمة مدينة ذات مكانة دينية وتاريخية فريدة، ما يجعل تطوير بنيتها التحتية وتحسين مرافقها أمرًا حيويًا لخدمة سكانها وملايين الزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم وفي السنوات الأخيرة شهدت مكة عمليات هدم وإعادة بناء لبعض الأحياء القديمة ضمن خطط شاملة للتطوير العمراني ومع انتشار شائعات عن عودة أعمال الهدم في عام 2025، تزايدت التساؤلات حول حقيقة هذه الأخبار والخطط المستقبلية المتعلقة بها حميعي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الأمانة العامة للعاصمة المقدسة توضح.. هل ستعود عمليات الهدم في مكة المكرمة في 2025| وخطوات الاستعلام عن خريطة هدد الأحياء العشوائية

انتشرت مؤخرًا تقارير تفيد بوجود خطة جديدة لإزالة بعض الأحياء في مكة المكرمة العام المقبل، بهدف إنشاء مشاريع سكنية وتحسين البنية التحتية إلا أن الأمانة العامة للعاصمة المقدسة نفت هذه الأخبار في بيان رسمي، مؤكدة أن عمليات الهدم المرتبطة بخطط التطوير الأولية قد انتهت بالفعل في سبتمبر من العام الماضي.

وأكدت الأمانة أن هذه المرحلة من التطوير هدفت إلى تحسين المرافق العامة وتهيئة البيئة العمرانية بما يتناسب مع احتياجات سكان مكة والزوار كما أشارت إلى أنه لن يتم الإعلان عن أي خطط هدم جديدة دون تقديم تفاصيل رسمية واضحة تشمل التعويضات المالية للمواطنين المتضررين.

وشددت الأمانة على أن أي معلومات جديدة حول تحديثات على خريطة الهدم أو خطط التطوير المستقبلية ستُعلن بشكل رسمي عبر القنوات الرسمية المعتمدة لضمان الشفافية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

كيفية الاستعلام عن خريطة هدم أحياء مكة المكرمة

للحصول على معلومات دقيقة حول المناطق التي شملتها خطط الهدم أو تلك المستهدفة في المستقبل، يمكن للمواطنين والزوار استخدام الخدمة الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي للأمانة العامة للعاصمة المقدسة وتتضمن خطوات الاستعلام ما يلي: