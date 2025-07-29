الرياض - كتبت رنا صلاح - في مشهد تتسارع فيه التغيرات الاقتصادية وتتبدل فيه ظروف المعيشة، يبقى المواطن السعودي محور اهتمام الدولة، وتسعى الحكومة إلى صون كرامته وتوفير سبل العيش الكريم له ومن بين المبادرات الحكومية التي أحدثت أثرًا مباشرًا في حياة المواطنين، برز برنامج حساب المواطن كأداة فاعلة ومؤثرة في تحقيق التوازن الاجتماعي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الشرائح المستحقة واليوم ومع اقتراب موعد صرف الدفعة 93 لشهر أغسطس 2025، يتجدد الحديث عن إمكانية تبكير موعد الإيداع، ويتزايد فضول المستفيدين لمعرفة التفاصيل الكاملة دعشجث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

حساب المواطن دفعة أغسطس 2025: موعد الصرف للمستفيدين في السعودية

منذ إطلاق البرنامج في ديسمبر 2017 والموعد المعتاد لصرف الدعم هو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ما لم يصادف عطلة رسمية وفيما يتعلق بالدفعة القادمة، رقم 93، فقد تم تأكيد موعد صرفها ليكون يوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025، دون صدور أي قرار رسمي حتى الآن بشأن التبكير أو التأجيل.

الجدير بالذكر أن بعض المستفيدين يترقبون إمكانية تقديم الصرف إلى يوم الخميس السابق على الموعد المعتاد، بحكم أن يوم 10 أغسطس يوافق يوم أحد، وغالبًا ما يتم الصرف قبل الإجازات الرسمية أو بعدها مباشرة ولكن حتى تاريخ كتابة هذا المقال، لا توجد أي مؤشرات رسمية من برنامج حساب المواطن تفيد بتقديم الموعد، وبالتالي، يُنصح المستفيدون بالاعتماد على التاريخ المحدد وعدم بناء خططهم المالية على توقعات غير مؤكدة.

شروط الأهلية في حساب المواطن

لا يكفي فقط التسجيل في البرنامج للحصول على الدعم، بل يتعين على المتقدم استيفاء مجموعة من الشروط الدقيقة التي تهدف إلى ضمان توجيه الدعم لمن يستحقه فعلاً وهذه الشروط تشمل:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي، أو حاملو بطاقات التنقل.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا إقامة دائمة داخل المملكة، ولا يُقبل من غاب عن المملكة أكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا السابقة.

في حال كان المتقدم أعزب أو مستقلًا، يجب عليه إثبات استقلالية السكن بوثائق مثل عقد إيجار أو فاتورة كهرباء باسمه.

لا بد أن يكون إجمالي الدخل الشهري للأسرة أو الفرد أقل من الحد المانع الذي يحدده البرنامج بناءً على عدد أفراد الأسرة وأعمارهم.

عدم امتلاك أصول ذات قيمة عالية مثل العقارات التجارية أو مصادر دخل إضافية تؤثر على استحقاق الدعم.

خطوات الاستعلام عن الأهلية

يمكن لأي مستفيد التحقق من أهليته شهريًا باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.

تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور.

الضغط على أيقونة دراسة الأهلية.

الاطلاع على حالة الأهلية (مؤهل/غير مؤهل).

في حال عدم الأهلية، تظهر الأسباب، مع إمكانية تقديم اعتراض إلكتروني خلال 90 يومًا.