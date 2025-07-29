الرياض - كتبت رنا صلاح - الذهب ليس مجرد معدن بل هو مرآة دقيقة تعكس تحركات الاقتصاد العالمي، وتقلّبات السياسة، وتغيّرات الأسواق وفي السعودية يترقب المواطنون والمستثمرون أسعار الذهب يومًا بيوم، بل ساعة بساعة، لما له من أثر مباشر على القرارات الشرائية والاستثمارية، خاصة في ظل موجات التضخم، وتذبذب العملات، وتقلبات البورصات العالمية افلوط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أسعار الذهب في السعودية اليوم

بحسب الأسعار المعلنة حتى لحظة إعداد هذا التقرير، جاءت الأسعار في السوق المحلي على النحو التالي:

عيار 24: 402.25 ريال سعودي

عيار 22: 368.75 ريال سعودي

عيار 21: 351.75 ريال سعودي

عيار 18: 301.50 ريال سعودي

عيار 14: 234.50 ريال سعودي

عيار 12: 201.00 ريال سعودي

الأونصة: 12,508.00 ريال سعودي

الجنيه الذهب: 2,815.00 ريال سعودي

الأونصة بالدولار: 3,335.45 دولار أمريكي

لماذا يهمك سعر عيار 21؟

ربما يُعد عيار 21 هو الأكثر تداولًا وشعبية في السوق السعودي، خاصة في مناسبات الزواج، والهدايا، وحتى في حركة البيع والشراء اليومية لدى صغار المستثمرين اليوم سجّل هذا العيار سعر 351.75 ريال للغرام الواحد، وهو ما يعكس حالة من الترقب في السوق، إذ لا يزال السعر دون الذروة التي سجلها خلال الأشهر الماضية، لكنه يبقى ضمن النطاق المرتفع تاريخيًا.