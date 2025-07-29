الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن مجموعة من القرارات التي تهدف إلى دعم حقوق العاملين وتحسين بيئة العمل بشكل شامل وتضمنت هذه القرارات إلزام أصحاب العمل والكفلاء بتقديم تعويضات مالية مجزية للعاملين في حالات معينة، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية والمادية للعمال داخل المملكة، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين ضيضوي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الموارد البشرية تلزم الكفيل وصاحب العمل بتعويض العامل بمبالغ مالية كبيرة في حالات محددة

في إطار هذه القرارات تلعب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دوراً محورياً في تقديم التعويضات للمشتركين الذين يتعرضون لإصابات خلال تأدية العمل وتشمل حالات التعويض التي وضعتها المؤسسة لضمان حق العامل، عدة سيناريوهات، منها: