الرياض - كتبت رنا صلاح - تتميز المملكة العربية السعودية بوجود مواهب رياضية بارزة، خاصة في مجال كرة القدم، حيث تزخر الأندية السعودية بلاعبين يمتلكون قدرات استثنائية ومن بين هؤلاء اللاعبين، يبرز اسم سالم الدوسري، نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال، الذي أصبح أيقونة في عالم كرة القدم بفضل مهاراته وإنجازاته ومع ذلك، لم تكن الأضواء مسلطة فقط على سالم، بل نالت زوجته أشواق العمير أيضًا اهتمامًا واسعًا بعد ظهورها في مناسبة عامة معه فمن هي أشواق العمير وما قصتها مع سالم الدوسري؟ قزضثج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

من هي زوجة سالم الدوسري؟

سالم محمد شاقي سويلم الدوسري المولود في 19 أغسطس 1991 هو لاعب كرة قدم سعودي يلعب في مركز الجناح مع نادي الهلال والمنتخب السعودي ويُرف بمهاراته الفائقة وقدرته على حسم المباريات بأهداف حاسمة .

على مدار مسيرته، حقق سالم العديد من الإنجازات، وكان آخرها الفوز بكأس دوري أبطال آسيا لعام 2023 وفي كأس العالم قطر 2022 أذهل العالم بتسجيله هدف الفوز في مباراة المنتخب السعودي ضد الأرجنتين، ليحظى بإشادة واسعة النطاق.

سالم يتمتع بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعه أكثر من مليون ونصف شخص، وغالبًا ما تتسم تعليقات جمهوره بالإيجابية وعلى الصعيد الشخصي، تزوج سالم من أشواق العمير في عام 2015، ورُزقا بابنتهما الأولى، سافانا، في عام 2016.

من هي أشواق العمير؟

أشواق العمير زوجة سالم الدوسري هي سيدة أعمال سعودية ناجحة وتزوجت سالم في 2015 بعد قصة حب طويلة، لتصبح جزءًا من حياة نجم الكرة السعودي قبل ارتباطها بسالم، كانت أشواق متزوجة من رجل سعودي ولديها ابنة تُدعى لمى وبعد زواجها من سالم، أنجبت طفلين آخرين، هما محمد وسافانا.

ظهرت أشواق لأول مرة علنًا برفقة سالم خلال افتتاح مشروعها الخاص، وهو محمصة في الرياض هذا الحدث جذب أنظار المتابعين، حيث أظهرت الصور دعم سالم لزوجته، ما أثار إعجاب الجمهور وأشاد الكثيرون بعلاقتهما المثالية.

عائلة الدوسري

تمثل قصة سالم الدوسري وزوجته أشواق مثالًا ملهمًا عن العلاقة المبنية على الحب والدعم المتبادل بينما يواصل سالم تألقه في الملاعب، تدير أشواق مشاريعها الخاصة بنجاح وقد أظهر هذا الثنائي أن النجاح لا يقتصر على مجال واحد، بل يمكن تحقيقه عبر التفاهم والشراكة في كل تفاصيل الحياة.